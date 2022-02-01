Признаки недостатка макроэлементов для томата

(шпаргалка для огородника)

Для роста и развития любого растения требуются все необходимые макро и микроэлементы на протяжении всего вегетационного периода. Потребность в соотношении элементов питания меняется на протяжении вегетации, но ни один элемент не может заменить другой. Недостаток любого элемента питания ведет к резкому снижению урожая, а порой и к гибели растения. Но как узнать о недостатке в почве того или иного элемента питания.

Об этом часто сигнализируют нам сами растения.

Признаки недостатка азота на томатах проявляются сначала на старых листьях, при дефиците элементов питания растение перераспределяет их, забирая из старых листьев и направляет в молодые. При дальнейшем голодании признаки проявляются уже на всем растении. У томата при недостатке азота листья бледнеют, затем желтеют, цветки опадают, не раскрываясь;

При сильном голодании желтеет все растение, на листьях с нижней стороны появляется небольшой антоцианоз (межжилковая пятнистость фиолетового цвета).



Фосфору принадлежит одна из ключевых ролей в жизни томата.

Фосфор дает энергию растению, необходимую для внутриобменных процессов. При наличии фосфора в необходимых количествах и пропорциях растение формирует крепкую корневую систему, надземную часть, урожай увеличивается, образуя здоровые, качественные семена. При недостатке фосфора вегетативная масса томатов темнеет, на старых листьях с нижний стороны появляется фиолетовый оттенок. При дальнейшем дефиците приобретают фиолетовую окраску и листья, и стебель. Листья закручиваются внутрь, слабо развивается корневая система.



Калий входит в состав клеточного сока растений, способствует быстрому укоренению высаженной рассады. Калий необходим томатам на протяжении всего вегетационного периода, но во время образования 3-4 листа потребность калия возрастает. При дефиците калия на краях старых листьев томата появляется желтая кайма, молодые листья заворачиваются внутрь трубочкой - кучерявятся.



Магний в течение всего вегетационного периода должен находиться в почве в умеренном количестве

Магний необходим для роста корней, передвижения питательных веществ внутри растения, улучшения фотосинтеза. Наличие магния в необходимых пропорциях увеличивает количество сухих веществ и каротина в плодах.

При недостатке магния в первую очередь страдает корневая система растения, затем листья.

При наличии магниевого дефицита сильней всего страдает корневая система растений, но также страдают и листья. Межжилковый хлороз начинается с нижних, затем средних листьев, при этом сами жилки остаются зелеными. Часть завязей осыпается, плоды мельчают, теряют блеск.



Кальций принимает участие в фотосинтезе. Без кальция растение не получает нормального питания, происходит слабое наращивания лиственной массы.

При недостатке кальция в первую очередь страдают корни. Рост корневой системы приостанавливается, волоски теряют способность поглощать влагу с растворенными в ней питательными веществами.

Даже при нормальных и избыточных поливах растение не способно впитывать необходимое количество влаги. Растение чахнет. Молодые побеги отмирают, верхушки плодов чернеют и подсыхают, появляется вершинная гниль.

П. Соколов







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