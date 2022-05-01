Как накормить столовую свеклу, когда и чем подкармливать

Свекла из всех холодостойких культур самая теплолюбивая. Семена начинают прорастать при температуре +5оС. Всходы выносят небольшие заморозки до -2оС, но подмораживание приводит к цветушности растений. Поэтому с посевами свеклы торопиться не следует. Её сеют в средней полосе России после 10-15 мая.

Получение высокого урожая свеклы возможно лишь при обеспечении её необходимым питанием на протяжении всего периода вегетации.

Причем требования свеклы к соотношению элементов питания меняются на протяжении всего периода. Молодым растениям свеклы в большей степени необходим азот. Азот способствует активному росту растения, способствует нарастанию новых листьев. При недостатке азота рост растения замедляется, а урожай снижается.

Во второй половине вегетации азотные подкормки прекращают полностью, азот в этот период также способствует нарастанию листьев, но уже в ущерб формированию корнеплодов.

Во второй половине вегетации у свеклы возрастет потребность в калии. Калий необходим для фотосинтеза, и способствует развитию корнеплодов. При недостаточном количестве калия листья начинают желтеть, а корнеплоды вянуть.

Требования к фосфорному питанию продолжается на протяжении всего периода вегетации. Фосфор необходим для образования белков, при недостатке фосфора задерживается формирование корнеплодов.

Свекла хорошо отзывается на органические удобрения. При внесении любых органических удобрений всегда дают хорошую прибавку к урожаю. Вот только свежий навоз под свеклу не вносят. Навоз вызывает ветвление корнеплодов, что снижает качество и лежкость продукта.

А теперь зная потребность в элементах питания, можно приступать к их внесению в почву и в подкормки.

Осенью под перекопку вносят 4-5 кг орнанических удобрений (перегной или компост), 15-20 г суперфосфата и 20-25 г хлористого калия на 1 м2. Весной 10-15 г карбамида или аммиачной селитры на 1 м кв.

При посеве свеклы желательно применить припосевное внесение удобрений - внесение удобрений в посадочные бороздки по 2 г на м кв. азотных, фосфорных и калийных, причем из калийных можно применять хлористый калий. Свекла не реагирует отрицательно на хлор.

За время вегетации проводят 2 подкормки

первая – при образовании первой пары настоящих листьев азотно-фосфорными удобрениями, вторую подкормку производят после смыкания листьев фосфорно-калийными удобрениями. Нормы удобрений всегда корректируются в зависимости от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений под предшествующие культуры и от состояния растений.

Поступление в почву других элементов питания идет вместе с органическими удобрениями. Внесение органических удобрений обязательно. Все нужные растению элементы питания необходимы и не заменимы. При недостатке органических удобрений можно внести в почву древесную золу (100г на м кв). В состав древесной золы входят все макро и микроэлементы кроме азота.

Следует отметить, что свекла отрицательно реагирует на кислые почвы. Оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6-7. При показателях pH ниже этого уровня, осенью почву известкуют. В год известкования почвы внесение фосфорных удобрений переносят на весну.

П. Соколов







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