

::. Первые посевы и первые ошибки, которых следует избегать | Овощеводство Первые посевы и первые ошибки, которых следует избегать

И первая самая банальная причина неудачи – это посев некачественных семян. Часто, жалея старые просроченные семена, садоводы высевают их. А о том, что не взошли, например, такие культуры как укроп, морковь мы узнаем лишь через три-четыре неделе. Драгоценное время упущено. Потеря всхожести семян, может быть, и по другим причинам, например при неправильном хранении. Если планируемая посевная площадь большая, или всхожесть семян вызывает сомнения, то лучше перед посевом проверить семена на всхожесть. Самым простым способом проверки семян на всхожесть является метод проращивания семян. Семена помещают между двух влажных салфеток, салфетки размещают на блюдце, все это помещают в полиэтиленовый пакет во избежание высыхания салфеток и убирают в теплое место, где температура воздуха 20 - 25 оС. Процент проклюнувшихся семян определяет процент всхожести семян.

Но бывает, что не всходят качественные семена. Почему? Давайте разбираться. Для прорастания семян необходимы тепло, влага и воздух. При отсутствии хотя бы одного фактора процесс прорастания семян пе последует. Семена необходимо сеять во влажную, воздухопроницаемую, прогретую почву. Впрочем, температурные режимы, которые требуются для прорастания семян, у каждой культуры свои.

Почва готова к посеву, когда она при перекопке рассыпается, но не прилипает к лопате. Необходимо знать, если семена проросли, и верхний слой почвы, где находятся семена, пересохнет, то в течение нескольких часов проросшие семена могут погибнуть. Чтобы использовать влагу талой воды, не следует перекапывать весь огород сразу. Перекопанная почва быстро высыхает. Обработайте столько грядок, сколько вы успеете засеять в этот же день. Посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Под пленкой испарение влаги из почвы происходит очень медленно. Но пленку необходимо снять до появления всходов. Иначе могут подстерегать другие опасности, а именно, под пленкой под лучами солнца высокая температура воздуха способна погубить всходы.



Когда сеять?

Всем огородникам известно, что существуют теплолюбивые и холодостойкие культуры. Теплолюбивые культуры сеют, когда минует угроза возвратных заморозков, при малейших заморозках теплолюбивые растения погибают. К теплолюбивым культурам относятся огурец, кабачок, тыква, патиссон, томат (томаты в нашем регионе выращивают рассадным способом). Холодостойкие культуры выдерживают небольшие отрицательные температуры, их сеют рано, как только оттает снег и почва будет готова к обработке. К холодостойким культурам относятся редис, морковь, укроп, горох, салат, лук, свекла и другие культуры. Низкие температуры воздуха при ранних посевах задерживают рост только надземной части растения, а корневая система развивается. В дальнейшем при повышении температуры развитая корневая система снабжает активно растущую надземную часть растения. Из всех холодостойких культур не следует сеять рано только свеклу. Всходы этой культуры выдерживают кратковременное похолодание до -2°С. Но подмораживание приводит к цветушности растений.



Питание растения

На протяжении всего периода вегетации растению необходимо питание. Но требование к количеству и соотношению элементов питания меняется на разных этапах. На начальном этапе вегетации растение потребляет незначительное количество элементов питания, но именно в этот период растение наиболее чувствительно к недостатку питания. В почве должны находиться все необходимые элементы питания в доступной для растения форме. Но наиболее чувствительны растения на раннем этапе вегетации к недостатку фосфора, затем азота.

Этот период называется критическим. Под критическим понимается такой период, когда при небольшом потреблении питательных элементов, недостаток или отсутствие какого-либо элемента питания отрицательно сказывается на росте растений, и в конечном итоге и на урожае. Внесение недостающих элементов питания в дальнейшем не может полностью исправить положение, т.е. повысить урожай.

У большинства растений критический период к фосфорному питанию приходится на первые 15 дней, к азотному питанию на первые 15-20 дней. Недостаток калийного питания также сказывается на развитии растения на начальном этапе, но дальнейшее внесение калийных удобрений существенно исправляет ситуацию.

Именно поэтому в питании калием не выделяют критического периода.

Но это ещё не всё. Важно вносить удобрения в почву правильно и в необходимых количествах.

Наиболее эффективно корневая система использует питательные элементы, находящиеся в зоне корнеобитаемого слоя, до 25 - 30 см. Разбросанные удобрения по поверхности почвы, особенно малоподвижные (фосфорные, калийные) не приносят должного результата и плохо или вообще не усваиваются корневой системой.

Нельзя, говоря об ошибках при посевах, обойти тему концентрации почвенного раствора. Корни растения потребляют питательные элементы, растворенные в воде. Количество питательных элементов в воде - и есть концентрация почвенного раствора. К высокой концентрации почвенного раствора растения в основном относятся отрицательно. Именно поэтому вся норма удобрений не вносится при основной заправке. Вносится часть удобрений, а остальная часть при дальнейших подкормках. Наиболее чувствительны к высокой концентрации почвенного раствора горох, свекла, огурцы, морковь, земляника.

Легче переносят высокую концентрацию почвенного раствора такие культуры, как картофель, капуста, томаты. Под эти культуры допустимо закладывать в основную заправку полные нормы фосфорных и калийных удобрений.

Часто причиной плохого урожая является повышенная кислотность почвы. Повышенная кислотность почвы негативно сказывается на росте большинства культурных растений за счёт уменьшения доступности ряда макро- и микроэлементов. Для большинства овощных культур оптимальной является кислотность почвы, где pH в пределах 5,5-7.

Но кислотности почвы — это отдельная тема, о которой мы еще не раз будем говорить.







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::. прочитало: 83 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.