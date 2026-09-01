

::. Урожай чеснока не радует? Разбираем главные причины, почему головки вырастают мелкими | Овощеводство / чеснок Урожай чеснока не радует? Разбираем главные причины, почему головки вырастают мелкими

Знакомая ситуация: выкапываешь чеснок, а там вместо крупных, сочных головок — сплошное разочарование. Мелкие зубчики, которые чистить-то неудобно, не говоря уже о том, чтобы гордиться таким урожаем.

Я и сам через это проходил. Казалось бы, всё сделал как всегда: посадил, поливал иногда, сорняки убирал. А результат один — «мышиный чеснок». Но после нескольких сезонов проб и ошибок я понял, что дьявол кроется в деталях. Давайте вместе разберёмся, какие промахи чаще всего приводят к мелкому урожаю.



Причина №1: Не тот размер имеет значение (посадочный материал)

Это самая банальная, но и самая частая ошибка. Если для посадки вы берёте мелкие или внутренние зубчики из головки, то чего же ждать от урожая? Генетика — вещь упрямая. Слабое даёт слабое.



- Как надо: Для посадки всегда отбирайте только самые крупные, здоровые и красивые зубки из внешнего ряда чесночной головки. Из них, при правильном уходе вырастут сильные растения, способные сформировать большие головки.



Причина №2: Поспешили с уборкой

Чеснок сам подскажет, когда он готов. Но если не дождаться, качество урожая резко падает.



- Ранняя уборка: Чешуйки ещё не сформировались, шейка толстая. Такой чеснок будет плохо храниться, да и дорасти до нужного размера он просто не успел.

- Как надо: Ориентируйтесь на листья. Когда нижние 3–4 листа полностью пожелтели и высохли, а оставленные стрелки выпрямились— пора!



Причина №3: Жажда... или её избыток

Полив — тонкая грань. Чеснок особенно нуждается во влаге:

С ранней весны по июнь, в период активного роста зелени.

Если в это время стоит сушь, а полива нет — крупной головки не ждите. Корни будут слабыми, растение остановится в развитии.

Но и заливать его нельзя! Постоянная сырость приведёт к гнилям, и чесноку будет уже не до роста — выжить бы.

- Как надо: Поливайте обильно, но не часто, давая почве слегка просохнуть между поливами. За 2–3 недели до уборки полив нужно полностью прекратить, чтобы головки набрали вкус и хорошо хранились.



Причина №4: Голодный паёк или неправильная диета

Чеснок любит «поесть», особенно весной. Если почва бедная, ему просто неоткуда брать строительный материал для сильных листьев, а затем для большой луковицы.

Частые ошибки:



- Внесение свежего навоза (вызывает грибковые болезни).

- Посадка после самого чеснока или лука (они болеют схожими болезнями и истощают почву).

- Отсутствие подкормок в самый важный период — нарастание луковицы.



- Как надо: Идеальные предшественники — огурцы, кабачки, тыква, бобовые, капуста. Весной обязательно подкормите чеснок азотным удобрением (например, карбамидом или сброженной травой), а в начале лета — калийно-фосфорным (древесная зола, монофосфат калия). Зола вообще лучший друг чеснока!



Причина №5: Ему было тесно и некомфортно

Корневая система у чеснока мочковатая и располагается неглубоко. Сорняки-конкуренты забирают у него львиную долю питания и влаги. То же самое происходит при слишком плотной посадке.



- Как надо: Регулярно пропалывайте грядки и очень аккуратно рыхлите междурядья. Соблюдайте дистанцию: между зубчиками 8–10 см, между рядами — 20–25 см. Чем крупнее зубчики, том больше дистанция между ними. Растению нужно личное пространство.



Надеюсь, мой опыт поможет вам взглянуть на свои грядки по-новому. Хороший урожай чеснока — это не магия, а внимание к мелочам. Проверьте эти пять пунктов на своей даче, и в следующем сезоне ваш чеснок точно удивит размерами.

В. Петров садовод-любитель со стажем

















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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 19:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.