

::. Умный огород начинается осенью: всё о подзимних посевах | Овощеводство Умный огород начинается осенью: всё о подзимних посевах

Когда за окном моросит холодный дождь, а деревья уже сбросили листву, большинство дачников с чистой совестью закрывают сезон. Теплицы убраны, инвентарь смазан и сложен в сарай до весны. Но что, если я скажу вам, что самые трудолюбивые садоводы именно сейчас закладывают основу для будущего раннего урожая? Речь идёт о подзимнем посеве — агротехническом приёме, который кажется немного авантюрным, но на деле приносит отличные результаты, но с небольшой оговоркой «не всегда»

Что такое подзимний посев?

Если говорить просто, это посадка семян не весной, а поздней осенью, буквально перед наступлением устойчивых морозов. Главная цель такого подхода — получить урожай на 2–3 недели раньше обычного.

Как это работает? Семена зимуют в почве. Они проходят естественную закалку (стратификацию) холодом и влагой. Весной, как только почва прогреется и сойдёт снег, они получают мощный заряд талой воды и начинают прорастать в оптимальные для себя сроки, используя всю влагу талой воды. Вам не нужно ждать, пока земля просохнет, чтобы вскопать грядку, и бояться возвратных заморозков — растения к ним уже готовы.

Важное правило: сеять нужно не рано. Оптимальное время — когда температура почвы стабильно держится на отметке около +1…+3 °C. Обычно это происходит после первых серьёзных заморозков. Если посеять раньше, в тёплую погоду, семена могут прорасти, и нежные всходы погибнут от мороза. Ну а позже можно, но грядка должна быть подготовлена заранее и нарезаны борозды для посева, а почва, которой засыпают борозды с посеянными семенами, не должна быть ледяным комом.

Плюсы и минусы осенней посадки

Прежде чем браться за дело, стоит взвесить все «за» и «против».

Преимущества:

Ранний урожай. Свежая зелень и хрустящая редиска появятся на вашем столе тогда, когда соседи ещё только планируют поездки на дачу. Естественная стратификация. Семена, пережившие зиму, дают более крепкие и жизнеспособные ростки. Экономия времени весной. Самая горячая пора становится чуть свободнее — одна важная задача уже выполнена. Меньше вредителей. К моменту пробуждения многих насекомых-вредителей ваши растения уже окрепнут. Использование весенней влаги. Растения сами решают, когда им расти, ориентируясь на идеальные условия. Недостатки:

Риск вымерзания. В бесснежные или очень суровые зимы часть посевов может погибнуть. Погодные сюрпризы. Резкие перепады температур (оттепель, а потом сильный мороз) могут спровоцировать прорастания семян, с последующим вымерзанием всходов. Нужно больше семян. Норма высева увеличивается примерно на 25–30%, так как не каждое семечко переживёт зиму. Что можно смело сеять под зиму?

Не все культуры подходят для такого эксперимента. Главный критерий — холодостойкость. Вот список самых надёжных кандидатов:



- Зелень и пряные травы. Это беспроигрышный вариант.

- Укроп.

- Петрушка.

- Салаты (руккола, кресс-салат, листовой салат).

- Шпинат.

- Щавель.



- Корнеплоды. Здесь есть нюанс: свёкла при подзимнем посеве может уйти в стрелку, поэтому выбирайте сорта, устойчивые к цветушности.

- Редис (подойдут все сорта).

- Морковь (сорта ‘Нантская 4’, ‘Витаминная 6’ и др.).

- Свёкла (только специальные холодостойкие сорта, например, ‘Подзимняя А-474’).

- Чернушка (все виды лука на репку). Вы получите ранний лук-перо или некрупную луковицу летом.



Как правильно подготовить грядку?

К подготовке нужно подойти основательно.

Выберите место. Грядка должна быть на возвышенности, хорошо освещённой солнцем и защищённой от северных ветров. Там не должна застаиваться талая вода. Подготовьте почву заранее. Ещё в сентябре перекопайте грядку, внесите перегной или компост (но не свежий навоз!), добавьте фосфорно-калийные удобрения. Сделайте бороздки глубиной 3–5 см. Запасите грунт. Наберите в мешок или ведро немного садовой земли или торфа, занесите в непромерзающее помещение. Она понадобится, чтобы присыпать посевы. Дождитесь погоды. Когда установятся стабильные лёгкие заморозки, приступайте к посеву. Посев. Сейте сухие семена в сухие бороздки! Засыпайте их припасённым сухим грунтом слоем 2–3 см. Поливать ничего не нужно. Замульчируйте. Поверхность грядки укройте слоем сухих листьев, соломы, опилок или лапника толщиной 5–10 см. Мульча защитит семена от выдувания и резких перепадов температуры. Подзимний посев — это отличная возможность бросить вызов привычному графику и почувствовать настоящую магию природы, которая знает лучше нас, когда начинать новый жизненный цикл. Попробуйте этой осенью выделить одну небольшую грядку для такого эксперимента, и первая весенняя зелень станет для вас особенно ценной.

В. Сазонов

















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::. прочитало: 90 | автор: sadovod | Вчера, 11:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.