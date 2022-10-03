



::. Пора готовить почву для подзимних посевов | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Пора готовить почву для подзимних посевов

Первая половина октября. Подзимние посевы производить еще рановато, а вот почву под подзимние посевы готовить уже пора. И при том каждая культура предъявляет несколько свои требования. Как подготовить почву под подзимние посевы, и какие культуры можно сеять под зиму?

Для начала давайте определимся, что такое подзимние посевы, чем они отличаются от озимых посевов.

При озимых посевах или посадках семена или луковицы начинают прорастать или только укореняться осенью, а весной продолжают свое развитие. При подзимних посевах семена в зимний период проходят естественную стратификацию, а прорастают только весной.

Впрочем, в этом и заключается первая опасность подзимних посевов, а именно, если после посева будет стоять теплая погода, как это часто бывает, то семена могут прорасти. И тогда при наступление морозных дней они погибают. Опасна для семян, посеянных под зиму, и морозная бесснежная зима. Семена могут просто замерзнут. Вот, пожалуй, и все неприятности, и риски подзимних посевов.

А из преимуществ можно выделить как раз:

1. получение урожая раньше, чем при весеннем.

2. Весной, когда семена начнут прорастать, почва будет наполнена влагой талой воды. Не надо будет заботится о поливах и сохранение влаги в почве для прорастания семян. Особенно актуально это для тех садоводов, кто не постоянно проживает на даче.

3. При подзимних посевах растения реже страдают от вредителей, т.к. они раньше вступают в фазу вегетации и период массового распространения вредителей встречают уже окрепшими.

4. И нельзя не учитывать, то, что весной всегда в саду и огороде много дел. Подзимние посевы высвобождают драгоценное весеннее время.

Ну, а теперь, о том, какие культуры можно сеять под зиму.

Конечно, не все, а только холодостойкие, всходы которых могут переносить небольшие отрицательные температуры. Ведь прорастают они ранней весной, когда возвратные заморозки неминуемы.

К таким культурам из самых часто выращиваемых на садовых участках относятся: морковь, редис, укроп, салат, петрушка, свекла. Хотя посев свеклы лучше перенести на весну. Дело в том, что всходы свеклы переносят небольшие заморозки, но при этом растения часто подвергаются цветушности. Поэтому свеклу сеют весной и не в самые ранние сроки, в нашем регионе лишь во второй половине мая. Напомню, наш регион – это Ленинградская область.

Ну а теперь о подготовке почвы к посеву. Во всех случаях под перекопку вносят органические, и минеральные фосфорные и калийные удобрения. Удобрения разбрасывают равномерно по поверхности почвы. Затем почву перекапывают на штык лопаты, разравнивают, нарезают бороздки и накрывают подготовленные грядки кусками старой фанеры, рубероидом или другими материалами, чтобы осадками не были разрушены нарезанные бороздки. Посадки производят в ноябре, когда почва подмерзнет. Убирают укрытия, производят посев и засыпают бороздки заранее приготовленной почвой.

Но каждая культура предъявляет свои требования к месту, к формам удобрений, к кислотности почвы, а также к свету.

Для моркови подбирают место, которое хорошо освещается. Оптимальный интервал кислотности почвы для моркови рН от 6,0 до 7,0. Морковь плохо переносит избыток кальция, поэтому лучше, когда известкование производилось под предшественника. А лучшими предшественниками для моркови являются капусты белокочанная и цветная, ранний картофель, огурец, томат, лук, сельдерей, салат, тыква. Свежий навоз под морковь вносить нельзя. Из органических удобрений вносят компост или перепревший навоз, из минеральных - 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м кв.

Бороздки нарезают на расстояние друг от друга около 30 см, глубиной 2,5-3 см и оставляют под прикрытием до посева.

Редис - светолюбивое растение. Предпочитает слабокислые почвы, где pH от 5,5, до 6,5. Хорошими предшественниками для редиса являются картофель, бобовые, огурцы. Не следует сеять редис после редьки и самого редиса. При посадке редиса под зиму всходы появляются раньше, чем при весеннем посеве, плод формируется до наступления длинного светового дня. При длинном световом дне редис быстро стрелкуется. К стрелкованию приводят также и высокие температуры воздуха, что реже бывает весной и в начале лета. Под перекопку вносят органические удобрения (компост или перегной) и минеральные: фосфорные по 25-30 г, и по 30-35 г калийных на 1 кв метр. Бороздки нарезаются на расстоянии друг от друга 10-15 см, глубиной около 3 см. и накрываются до посева.

Укроп также светолюбивая культура. При затенении происходит побледнение окраски листьев, снижение количества эфирных масел. Кроме того, одной из причин накопления нитратов является затенение. Оптимальная кислотность почвы pH– 6,5-7,5.

Хорошими предшественниками укропа являются горох, капуста ранняя, огурцы, помидоры, недопустимыми – морковь и сам укроп. Под перекопку вносят органические удобрения (компост или перегной) фосфорные и калийные минеральные по 25-30 г, на 1 кв метр.

При подзимним посеве удобнее производить посев редиса рядками. Бороздки нарезаются на расстояние 12-15 см друг от друга, глубиной 2-3 см. и также накрываются до посева.

Аналогичным образом готовят почву и под другие культуры. Если Вы решили посеять свеклу под зиму, то лучшим калийное удобрением для свеклы является хлористый калий.

Плотность подзимних посевов семян рекомендуется увеличить по сравнению с весенними посевами в 1,5-2 раза. Если зима будет малоснежной, то на посевы следует накидать снег, а весной после появления всходов необходимо произвести подкормку азотными удобрениями.







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::. прочитало: 141 | автор: sadovod | Вчера, 08:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.