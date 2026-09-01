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::. Выставка «Дачный сезон. Моя усадьба» | новости

Все для загородной жизни:
выставка «Дачный сезон. Моя усадьба» пройдет в «ДонЭкспоцентре»

С 08 по 11 октября в КВЦ «ДонЭкспоцентр» пройдет крупнейший в регионе специализированный проект для владельцев загородной недвижимости, садоводов и огородников. На масштабной площадке площадью более 3 000 квадратных метров развернется выставка-ярмарка «Дачный сезон. Моя усадьба».
Выставка-ярмарка «Дачный сезон. Моя усадьба» – это  единое масштабное мероприятие, которое гармонично объединяет два главных тематических направления на одной площадке.
Экспозиция соберет представителей лучших питомников, личных подсобных хозяйств и производителей товаров для загородного отдыха.


Что представлено на единой площадке.
Для сада и огорода:
- плодовые и декоративные растения, саженцы и кустарники,
- редкие цветы, семена и газонная трава,
- современный садовый инвентарь и специализированное оборудование,
- эффективные средства защиты растений и качественные удобрения.
Для благоустройства и отдыха:
- готовые беседки, модульные бани и спа-бассейны,
- трендовая плетеная и деревянная мебель, изящные кованые изделия,
- малые архитектурные формы и элементы ландшафтного дизайна.
Помимо выгодных покупок, гостей ждет насыщенная и полезная программа. В рамках выставок пройдут лекции, мастер-классы и встречи с ведущими экспертами садового хозяйства. И опытные дачники, и начинающие любители загородного отдыха смогут получить индивидуальные бесплатные консультации от профессионалов отрасли, а также принять активное участие в розыгрышах призов от спонсоров экспозиции.

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, «ДонЭкспоцентр»
Время работы: 08 октября - 10 октября: c 10:00 до 18:00, 11 октября: с 10:00 до 17:00
Подробнее о выставке: https://дача-усадьба.рф/
Вход свободный.

Сергей Коровин,
pr-менеджер ГК «ДонЭкспоцентр»
+7 (863) 268-77-98, +7 961 691 94 97, pr1@donexpocentre.ru



























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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | 1 сентября 2026 | Комментариев 0 |
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