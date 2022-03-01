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::. Весенняя выставка «Дачный сезон» пройдет в апреле дважды | новости
Весенняя выставка «Дачный сезон» пройдет в апреле дважды
 
Выставка «Дачный сезон» – один из крупнейших в донском регионе проектов для садоводов, огородников, любителей растениеводства и комфортного загородного отдыха – состоится этой весной дважды7-10 апреля и 27-30 апреля.
 
На открытой площадке «ДонЭкспоцентра» лучшие компании из Ростовской области, Краснодарского края и других регионов (Астраханская, Калужская, Воронежская, Липецкая области, Республики Дагестан, Марий Эл, Крым и др.) представят все, что необходимо для приусадебного растениеводства – от самих растений, саженцев и семян до средств защиты и ухода за ними.
 
С 7 по 10 апреля в выставке примут участие порядка 100 компаний. Широкий ассортимент экспозиции составят саженцы плодовых деревьев и декоративных кустарников, хвойные растения и многолетние цветы, саженцы винограда и ягодных растений, семена газонных трав, комнатные растения и суккуленты, а также розы, петуньи, бархатцы, лилии, гладиолусы, ромашки и другие сорта цветов. Выставка займет более 2000 кв.м.
 
Вторая выставка весеннего «Дачного сезона», которая пройдет 27-30 апреля, сможет предложить посетителям еще больший выбор цветущих растений, рассады овощей и десятки видов цветов. Товары от 70 компаний будут расположены на 1500 кв. м. выставочной площади.
 
И на первой, и на второй выставке будут представлены удобрения и стимуляторы роста, садовая мебель и инвентарь. Кроме того, будет работать зона товаров народного потребления, где можно приобрети сладости, колбасные изделия, орехи, грибы, сухофрукты, мед, варенье и предметы одежды.
 
 
Следите за обновлениями списка участников и новостями о выставке по ссылке: https://www.donexpocentre.ru/ru/events/dachniy-sezon-vesna/.
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::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 10:09 | Комментариев 0 |
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