"ДАЧНЫЙ СЕЗОН. КОТТЕДЖ" 2019 - 10-я Специализированная выставка-ярмарка

место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, г. Уфа, ул. Менделеева

даты проведения: 07-10 мая 2019 года

ОРГАНИЗАТОРЫ: Башкирская выставочная компания

ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»

Оргкомитет: тел./факс 8 (347) 216 55 26, 8 (347) 246 41 77

E-mail: dacha@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru





Тематические разделы:

Семена и саженцы, садовый инвентарь и техника, удобрения и средства защиты растений, малые архитектурные формы и дачная мебель – все это, несомненно, найдет своего потребителя в рамках специализированной выставки-ярмарки «Дачный сезон» в преддверии открытия сезона.

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