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::. "ДАЧНЫЙ СЕЗОН. КОТТЕДЖ" 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в России
"ДАЧНЫЙ СЕЗОН. КОТТЕДЖ" 2019 - 10-я Специализированная выставка-ярмарка
место проведения: ВДНХ-ЭКСПО, г. Уфа, ул. Менделеева
даты проведения: 07-10 мая 2019 года
ОРГАНИЗАТОРЫ: Башкирская выставочная компания
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
Оргкомитет: тел./факс 8 (347) 216 55 26, 8 (347) 246 41 77
E-mail: dacha@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru


Тематические разделы:
Семена и саженцы, садовый инвентарь и техника, удобрения и средства защиты растений, малые архитектурные формы и дачная мебель – все это, несомненно, найдет своего потребителя в рамках специализированной выставки-ярмарки «Дачный сезон» в преддверии открытия сезона.
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::. прочитало: 26 | автор: sadovod | Вчера, 22:46 | Комментариев 0 |
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