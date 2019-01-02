Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. «Сибирская дача» 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в России
«Сибирская дача» 2019
Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»
Даты проведения: 17-20 апреля 2019 года
Организатор: Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
тел./факс: (391) 200-44-36
dacha@krasfair.ru


«Сибирская дача» 2019Выставка призвана:
удовлетворить потребности потенциальных посетителей в садово-огородном оборудовании, семенах, удобрении, средствах защиты и новых технологиях выращивания растений и сельскохозяйственной продукции;
продемонстрировать новые тенденции в области ландшафтного дизайна и загородного строительства.



Краткая тематика выставки:
Приусадебное и дачное хозяйство:
мини-техника для дачного и приусадебного хозяйства;
садово-огородный инвентарь, инструмент.

Дачное и загородное строительство:
коттеджи, садовые домики, отопительные системы;
бани, сауны, бассейны, душевые кабины;
садовые конструкции, парники, теплицы.

Садовая архитектура и ландшафтный дизайн:
малые архитектурные формы;
проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;
ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.

Детали интерьера:
малые архитектурные формы;
проекты по благоустройству и озеленению, материалы и оборудование;
ландшафт приусадебных участков, освещение экстерьеров, открытых площадок.

Приусадебное растениеводство:
семена, рассада, саженцы и другой посадочный материал;
средства защиты растений, удобрения, грунт для рассады;
цветы (живые и искусственные), сухоцветы, горшечные растения;
обучение и консультации, книги и специализированные издания.

Товары для отдыха:
дачная и садовая мебель;
мебель для террас и балконов;
гамаки, подушки, текстильные изделия; наборы для пикника, барбекю, шашлыка.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 26 | автор: sadovod | Вчера, 22:36 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2019 (3)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"