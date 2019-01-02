"ЛАНДШАФТ И БЫТ УСАДЬБЫ - 2019"

16-я специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг по озеленению, благоустройству жилого дома и приусадебной территории, ландшафтной архитектуре и дизайну

Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр "ЕВРАЗИЯ"

ст. м. Лесная (ул. Капитана Воронина, 13)

Даты проведения: с 24-28 апреля 2019 г.

Организатор выставки: Выставочное Объединение "СИВЕЛ"

Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16



Тематика выставки:

- Благоустройство и озеленение садового участка: устройство газонов, цветников, альпийских горок.

- Посадочный материал, удобрения.

- Малые архитектурные формы, кованые изделия, ландшафтная керамика.

- Теплицы, парники, заборы, ограждения, ворота.

- Водные системы: водоемы, бассейны, фонтаны, водопады, каскады.

- Декоративное освещение: светильники настенные, газонные, тротуарные.

- Обустройство быта, внутреннее убранство дома. Сопутствующие товары.

- Дачная мебель, печи, камины.

- Хозяйственные и декоративные постройки.

- Садовая техника, инструмент.

- Обучение и консультации. Специализированная литература.

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