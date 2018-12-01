"ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" 2019 - 20-ая специализированная выставка-ярмарка

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная

(ул. Капитана Воронина, 13)

Даты проведения: 27 марта - 31 марта 2019 г.

Организаторы: Конгрессно - выставочное объединение «СИВЕЛ»

Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16

email:inna@sivel.spb.ru





Тематические разделы выставки:

Семена, саженцы, луковицы, газонная трава, плодовые и декоративные деревья и кусты;

Комнатные и лекарственные растения;

Озеленение и благоустройство сада, балкона, дизайн дачного участка;

Строения и конструкции для сада и огорода, садовая техника и огородный инвентарь;

Товары и услуги по строительству на дачном участке;

Биологические формы защиты растений, борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты;

Мед и продукция фермерских хозяйств. Ягоды, грибы, орехи;

Одежда и обувь для садоводов, сопутствующие товары;

Литература по садоводству, цветоводству;

Обучение и консультации.

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