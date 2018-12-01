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::. "ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Санкт-Петербурге
"ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" 2019"ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА" 2019 - 20-ая специализированная выставка-ярмарка
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная
(ул. Капитана Воронина, 13)
Даты проведения: 27 марта - 31 марта 2019 г.
Организаторы: Конгрессно - выставочное объединение «СИВЕЛ»
Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16
email:inna@sivel.spb.ru


Тематические разделы выставки:
Семена, саженцы, луковицы, газонная трава, плодовые и декоративные деревья и кусты;
Комнатные и лекарственные растения;
Озеленение и благоустройство сада, балкона, дизайн дачного участка;
Строения и конструкции для сада и огорода, садовая техника и огородный инвентарь;
Товары и услуги по строительству на дачном участке;
Биологические формы защиты растений, борьба с вредителями, удобрения, ядохимикаты;
Мед и продукция фермерских хозяйств. Ягоды, грибы, орехи;
Одежда и обувь для садоводов, сопутствующие товары;
Литература по садоводству, цветоводству;
Обучение и консультации.
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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Вчера, 19:11 | Комментариев 0 |
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