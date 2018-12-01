КОМФОРТНЫЙ САД - 2019 - 8-я специализированная выставка – ярмарка товаров и услуг для обустройства дачного пространства.

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, КВЦ "ЕВРАЗИЯ", ст. М. Лесная

(ул. Капитана Воронина, 13)

Даты проведения: 20-24 февраля 2019 г.

Организаторы: Конгрессно - выставочное объединение «СИВЕЛ»

Телефон: +7 (812) 596-37-96, 324-64-16



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Элементы декоративного оформления участка:

- ландшафтное проектирование с учетом повышения комфортности дачного пространства

- газоны, цветники, альпийские горки

- кованые изделия, ландшафтная керамика

- водные системы и декоративное освещение

- игровые и спортивные площадки



Декоративные и хозяйственные садовые постройки.

- Дачная мебель, печи, камины.

- Посадочный материал, удобрения.

- Садовая техника, инструмент.

- Обучение и консультации. Специализированная литература.

- Сопутствующие товары.

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