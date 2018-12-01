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::. VII Специализированная аграрная выставка “АгроЭкспоКрым 2019" | Выставки для садоводов / Выставки в России
VII Специализированная аграрная выставка “АгроЭкспоКрым 2019"VII Специализированная аграрная выставка “АгроЭкспоКрым 2019"
Дата проведения: 14-16 февраля 2019.
Место проведения: Россия. Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта - Интурист».
Организаторы: группа компаний «ЭКСПОКРЫМ»
Тел: +7 (978) 900 90 90
Тел: +7 (499) 110 80 90
Тел: +7 (3652) 620
Email: info@expocrimea.com

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
- сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике
- системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции
- с/х инвентарь, садовые инструменты
- семена, посадочный материал
- средства защиты растений, органические удобрения
- животноводство
- ветеринарное и зоотехническое оборудование
- комбикорма, дезинфекция, ветеринария
- строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ
- научная деятельность, исследования
- готовая с/х продукция, продукты питания
- сопутствующая продукция
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::. прочитало: 17 | автор: sadovod | Сегодня, 18:56 | Комментариев 0 |
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