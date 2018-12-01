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::. Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация - 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Москве
Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация - 2019
Место проведения: Москва, Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), ПАВИЛЬОН 75, зал В
Даты проведения: 27-31 марта 2019 г.
Организатор(ы): ОАО "Оргтехцентр "Интероптторг"
(495) 611-89-82, 984-81-27, 611-89-72

[b]Экспонируемые продукты:
- Деревянные дома, бани
- Услуги по строительству загородных домов и строений
- Работы и услуги по разработке дизайна, проектированию и строительству ландшафта
- Декоративный облицовочный камень (натуральный и искусственный)
- Мощение дорожек
- Бассейны, фонтаны
- Заборы, ограждения, решётки
- Садовое интерьерное освещение (подсветка сада, водоёма, фонтана)
- Природный ландшафтный камень
- Почвы, компосты, удобрения для растений
- Материалы и компоненты для создания цветников, теплиц, альпийских горок
- Цветы, газонные травы, и декоративные растения для наружного озеленения
- Садовые пруды, водопады, оборудование и растения для их обустройства
- Изделия из керамики и пластмассы
- Мини-техника, электроинструмент
- Ручной инструмент и оборудование для ухода и содержания садов
- Системы полива
- Спецодежда и обувь для работы в садах, парках
- Малые архитектурные формы и садовая скульптура
- Кованая мебель, кованые изделия
- Садово-парковая мебель
- Детские игровые площадки, оборудование для них
- Спортивные площадки, оборудование для них
- Зоны отдыха, их обустройство, оборудование для барбекю
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