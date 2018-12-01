Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация - 2019

Место проведения: Москва, Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), ПАВИЛЬОН 75, зал В

Даты проведения: 27-31 марта 2019 г.

Организатор(ы): ОАО "Оргтехцентр "Интероптторг"

(495) 611-89-82, 984-81-27, 611-89-72



[b]Экспонируемые продукты:

- Деревянные дома, бани

- Услуги по строительству загородных домов и строений

- Работы и услуги по разработке дизайна, проектированию и строительству ландшафта

- Декоративный облицовочный камень (натуральный и искусственный)

- Мощение дорожек

- Бассейны, фонтаны

- Заборы, ограждения, решётки

- Садовое интерьерное освещение (подсветка сада, водоёма, фонтана)

- Природный ландшафтный камень

- Почвы, компосты, удобрения для растений

- Материалы и компоненты для создания цветников, теплиц, альпийских горок

- Цветы, газонные травы, и декоративные растения для наружного озеленения

- Садовые пруды, водопады, оборудование и растения для их обустройства

- Изделия из керамики и пластмассы

- Мини-техника, электроинструмент

- Ручной инструмент и оборудование для ухода и содержания садов

- Системы полива

- Спецодежда и обувь для работы в садах, парках

- Малые архитектурные формы и садовая скульптура

- Кованая мебель, кованые изделия

- Садово-парковая мебель

- Детские игровые площадки, оборудование для них

- Спортивные площадки, оборудование для них

- Зоны отдыха, их обустройство, оборудование для барбекю

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