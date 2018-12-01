XII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2019

Место проведения: Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

Даты проведения: 21-24 марта 2019 г.

Организаторы: Медиа-выставочный холдинг «Красивые дома»

тел. +7 (495) 730-55-91



Тематические разделы выставки



Ландшафтный дизайн



• проектирование, озеленение и благоустройство участка

• ландшафтное освещение

• посадочный материал и газоны

• малые архитектурные формы

• садовая скульптура и аксессуары

• зимние сады



Садовая техника

• бензопилы

• газонокосилки

• кусторезы

• триммеры

• культиваторы

• расходные материалы



Садовая мебель

• классическая и современная мебель из натуральных и искусственных материалов

• мебель для водных зон отдыха на природе: бассейнов, прудов



Барбекю и грили

• садовые печи, барбекю, грили, мангалы

• аксессуары



Аквадизайн

• дизайн искусственных водоемов, прудов

• водопады, фонтаны

• дизайн садовых бассейнов

• сопутствующее оборудование



Цветы и декор

• цветы, флористические товары

• упаковка для цветов

• средства по уходу и защите растений



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