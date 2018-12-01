|XII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2019
Место проведения: Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Даты проведения: 21-24 марта 2019 г.
Организаторы: Медиа-выставочный холдинг «Красивые дома»
тел. +7 (495) 730-55-91
Тематические разделы выставки
Ландшафтный дизайн
• проектирование, озеленение и благоустройство участка
• ландшафтное освещение
• посадочный материал и газоны
• малые архитектурные формы
• садовая скульптура и аксессуары
• зимние сады
Садовая техника
• бензопилы
• газонокосилки
• кусторезы
• триммеры
• культиваторы
• расходные материалы
Садовая мебель
• классическая и современная мебель из натуральных и искусственных материалов
• мебель для водных зон отдыха на природе: бассейнов, прудов
Барбекю и грили
• садовые печи, барбекю, грили, мангалы
• аксессуары
Аквадизайн
• дизайн искусственных водоемов, прудов
• водопады, фонтаны
• дизайн садовых бассейнов
• сопутствующее оборудование
Цветы и декор
• цветы, флористические товары
• упаковка для цветов
• средства по уходу и защите растений
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»