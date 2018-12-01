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::. XII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Москве
XII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2019XII Международная выставка «Дом и Сад. Moscow Garden Show» 2019
Место проведения: Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
Даты проведения: 21-24 марта 2019 г.
Организаторы: Медиа-выставочный холдинг «Красивые дома»
тел. +7 (495) 730-55-91

Тематические разделы выставки

Ландшафтный дизайн

• проектирование, озеленение и благоустройство участка
• ландшафтное освещение
• посадочный материал и газоны
• малые архитектурные формы
• садовая скульптура и аксессуары
• зимние сады

Садовая техника
• бензопилы
• газонокосилки
• кусторезы
• триммеры
• культиваторы
• расходные материалы

Садовая мебель
• классическая и современная мебель из натуральных и искусственных материалов
• мебель для водных зон отдыха на природе: бассейнов, прудов

Барбекю и грили
• садовые печи, барбекю, грили, мангалы
• аксессуары

Аквадизайн
• дизайн искусственных водоемов, прудов
• водопады, фонтаны
• дизайн садовых бассейнов
• сопутствующее оборудование

Цветы и декор
• цветы, флористические товары
• упаковка для цветов
• средства по уходу и защите растений

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::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Вчера, 20:05 | Комментариев 0 |
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