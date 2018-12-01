|"Дача. Сад. Огород. Усадьба 2019" - 8-я Специализированная выставка
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, г.Волгоград, пр. Ленина, 65 А
Даты проведения: 27 февраля-3 марта 2019г.
Организатор: ООО "ВолгоградЭКСПО"
Т./ф.: (8442) 55-13-16, 55-13-17
Email: info@volgogradexpo.ru
Тематические разделы выставки:
- Посадочный материал, рассада, саженцы, семена
- Средства защиты растений, удобрения, подкормки
- Теплицы, парники, укрывной материал
- Системы полива и орошения
- Мини-сельхозтехника для дачи и усадьбы
- Садово-огородный инструмент, инвентарь
- Садовая мебель
- Сауны, бани, душевые кабины, бассейны
- Оранжереи, зимние сады
- Заборы, изгороди, ворота и калитки
- Садово-парковые светильники
- Предметы загородного отдыха
- Ландшафтный дизайн и озеленение
- Малые архитектурные формы и садовая скульптура
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