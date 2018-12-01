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::. «Дачный сезон» - 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в России
Выставка-ярмарка «Дачный сезон» - 2019
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»
Даты проведения: 11-14 апреля 2019г.
Организатор: ВК «Экспо-Волга» тел.: +7(846) 207 11 51
E-mail: ev@expo-volga.ru

Выставка «Дачный сезон» – это событие, которого с нетерпением ждут увлеченные дачники и садоводы Самарской области.

Профиль участников:
Дачные дома, бани хозяйственные постройки, Отопительное оборудование, печи, камины, дымоходы, Водоснабжение, канализация, очистные, сооружения, Малые архитектурные формы, беседки, перголы, мостики, Бассейны, фонтаны, пруды, Кованые изделия, Дачная и садовая мебель, качели, гамаки, Барбекю, мангалы , Заборы, Теплицы, парники, Поливочные системы, Укрывной материал, Товары для отдыха и пикника, Газоны, грунты, Семена, посадочный материал, удобрения, Саженцы, рассада, садово-огородный инвентарь,, хозяйственный инвентарь, рабочая одежда , средства защиты растений, агрохимия, мелиорация, Средства малой механизации для садоводства и огородничества, Мёд, продукты пчеловодства, конфитюры, халва
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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Сегодня, 18:28 | Комментариев 0 |
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