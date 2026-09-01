

::. Сладкий урожай: полное руководство по посадке малины для начинающих и не только | Ваш сад / Малина Сладкий урожай: полное руководство по посадке малины для начинающих и не только

Малина — это не просто ягода, а настоящий символ лета. Её аромат мгновенно возвращает в детство, когда с нетерпением ждёшь, пока бабушка нальёт миску свежей ягоды со сметаной и сахаром. Чтобы этот ритуал повторялся из года в год уже на вашем собственном участке, важно заложить правильный фундамент. А он начинается с грамотной посадки.

Многие думают, что малина растёт сама по себе как сорняк, но, если вы хотите получать ведра крупных и сладких ягод, а не бороться с колючими зарослями мелких плодов, стоит уделить этому процессу немного внимания.

Когда сажать? Осень против Весны

Выбор времени зависит от вашего климата, но есть общее правило: малину нужно сажать в период покоя растения.

Осенняя посадка (конец сентября – начало октября)

Это идеальное время для большинства регионов России.



- Плюсы: Растение успевает до морозов укорениться, а весной сразу трогается в рост, используя всю влагу от талого снега.

- Важно: Сажать нужно примерно за 3–4 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы корневая система успела освоиться.

Весенняя посадка (апрель)

Этот вариант подходит для северных регионов с суровыми зимами или если вы просто не успели сделать всё осенью.



- Плюсы: Почва насыщена влагой, нет риска вымерзания молодых саженцев.

- Минусы: Малина будет тратить силы на укоренение. Главное — успеть посадить до того, как почки распустятся.

Выбираем место: где малине будет хорошо?

Малина — большая любительница комфорта. Неправильно выбранное место может свести на нет все ваши усилия.

Солнце. Выбирайте самое солнечное место на участке. В тени малина будет вытягиваться, болеть, а ягоды станут мелкими. Защита от ветра. Постарайтесь найти место у забора или стены дома с подветренной стороны. Это защитит кусты от поломки и поможет зимой задерживать снег — лучшее одеяло для корней. Почва. Идеальный вариант — плодородный суглинок, богатый органикой. Малина терпеть не может заболоченные места и близкое стояние грунтовых вод. Корни начнут гнить. Если участок сырой, сажайте на приподнятые грядки. Как сажать: пошаговая инструкция

Есть два основных способа: кустовой (ямочный) и траншейный. Для небольшого сада отлично подойдёт ямочный, а для создания целой плантации — траншейный, он более технологичен.

Рассмотрим самый популярный — траншейный способ, который обеспечивает равномерное питание и удобный уход.

Шаг 1. Готовим «постель»

За 2–3 недели до посадки выкопайте траншею глубиной 40–50 см и шириной 50–60 см. Длина зависит от количества саженцев (между ними оставляйте 50–60 см). Если посадка производится в несколько рядов, то расстояние между рядами оставляют 1,5 м.

Шаг 2. Заправляем почву

Малина очень «прожорливая». Заполните траншею питательной смесью:



- Верхний плодородный слой земли;

- 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста на погонный метр;

- 30 г суперфосфата;

- 30 г сульфата калия (или золы).

Всё тщательно перемешайте.

Шаг 3. Сажаем правильно

Возьмите здоровый саженец. Расправьте его корни и установите в траншее так, чтобы корневая шейка (место перехода ствола в корень) была вровень с землёй. Самая частая ошибка — заглубить её сильно или оставить слишком высоко. И то, и другое губительно.

Шаг 4. Засыпаем и поливаем

Аккуратно засыпьте корни почвой, периодически уплотняя её руками, чтобы не было пустот. Сформируйте вокруг саженца небольшую лунку и вылейте под каждый кустик 5–7 литров воды.

Шаг 5. Финальные штрихи

Обрежьте саженец, оставив пенёк высотой 20–30 см. Да, это жалко, но критически важно! Такая обрезка заставляет растение направить все силы на развитие корневой системы, а не на поддержание стебля. После этого замульчируйте землю торфом, перегноем или скошенной травой слоем 5–7 см. Мульча сохранит влагу и избавит вас от прополки.

Вот и вся наука. Немного усилий осенью или весной — и уже на следующий год ваша малиновая поляна отблагодарит вас щедрым урожаем душистых, тающих во рту ягод.

В Сазонов











































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::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Вчера, 20:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.