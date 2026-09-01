

::. Посадка лука осенью: как получить суперранний урожай и освободить время весной | Овощеводство / лук Посадка лука осенью: как получить суперранний урожай и освободить время весной

Привет, друзья-садоводы!

Лето подходит к концу, грядки постепенно пустеют, и у многих дачников появляется соблазн просто всё перекопать и забыть об огороде до весны. Но я предлагаю не терять драгоценное время! Давайте поговорим о настоящей «инвестиции» в будущий урожай — об осенней посадке лука-севка.

Многие удивляются: «Как, сажать лук под зиму? Он же замёрзнет!» Спешу вас заверить: если сделать всё правильно, то ничего с ним не случится. Зато уже в мае-июне вы сможете похрустеть свежей, ядрёной зеленью и вскоре выкопать свои собственные луковицы. Это невероятно приятно!

Давайте разберёмся во всех тонкостях этого процесса.

Зачем вообще сажать лук осенью?

Помимо очевидного плюса — раннего урожая, есть ещё несколько весомых причин:

Экономия времени весной. Весной каждый час на счету. Посадив часть лука осенью, вы освобождаете себе руки для других срочных дел. Меньше стрелок. Мелкий севок (овсюжка), посаженный под зиму, практически не даёт стрелок. А ведь именно это главная проблема при весенней посадке! Защита от луковой мухи. К моменту, когда вредитель активизируется, ваш лук уже окрепнет и станет ему «не по зубам». Естественная закалка. Растения становятся крепче, здоровее и лучше переносят капризы погоды. Когда сажать? Главное правило

Это самый важный момент. Ошибётесь со сроками — и труды пойдут насмарку. Наша цель — чтобы лук успел укорениться, но не начал прорастать.

Ориентируйтесь на погоду: нужно примерно 2–3 недели стабильно прохладной погоды с температурой +5...+7 °C днём. Ночью могут быть первые лёгкие заморозки (до -1...-3 °C).



- Для средней полосы России: идеальное время — середина октября.

- Для южных регионов: конец ноября — начало декабря. Если посадить слишком рано в тёплую погоду, лук прорастёт, и зелёные перышки погибнут зимой. Если слишком поздно — он не успеет пустить корешки

Какой лук выбрать?

Здесь размер имеет значение! Для осенней посадки идеально подходит самый мелкий севок — так называемая «овсюжка». Это луковички диаметром меньше 1 см.

Почему именно он?

- В квартире такой мелкий лук плохо хранится до весны — он почти всегда высыхает. Так что его совершенно не жалко посадить под зиму.

- Как я уже говорил, из него вырастает прекрасная репка без склонности к стрелкованию. Крупный севок (выборок) сажать не стоит. Он почти гарантированно уйдёт в стрелку, и хорошей луковицы вы не получите. Его можно оставить на зелень для домашней выгонки на подоконнике.

Пошаговая инструкция: от грядки до зимовки

Шаг 1. Готовим место

Выбираем высокую, солнечную грядку. В низине, где застаивается вода, лук выпреет. Идеально, если до этого здесь росли томаты, огурцы, капуста, бобовые или картофель. Главное, не сажайте лук, где рос в этом году чеснок или сам лук.

Грядку готовим заранее, пока тепло. Перекапываем землю, вносим только зрелый компост или перегной (примерно ведро на кв. метр). Никакого свежего навоза! И добавляем древесную золу (стакан на кв. метр) — зола и удобрение, и антисептик.

Шаг 2. Сажаем

Делаем бороздки глубиной около 4–5 см. Расстояние между рядками — 15–20 см.

Раскладываем наш севок донцем вниз на расстоянии 5–7 см друг от друга. Не частите!

Аккуратно засыпаем сухой землёй и слегка прихлопываем ладонью.

Шаг 3. Мульчируем (самое главное!)

Сразу после посадки поливать ничего не надо. Теперь наша задача — утеплить грядку. Ждём наступления первых стабильных заморозков. Как только земля схватится лёгкой корочкой, щедро мульчируем её слоем 10–15 см. Подойдут сухие листья, солома, хвойный опад.

Мульча защитит лук от резких перепадов температур и бесснежных морозов. Зимой, когда выпадет снег, не поленитесь набросать его побольше на грядку — лучший утеплитель и придумать сложно!

Весной, как только сойдёт снег, мульчу нужно будет аккуратно убрать, чтобы почва быстрее прогрелась. А дальше — стандартный уход: полив, прополка и подкормка.

Попробуйте в этом году выделить небольшую грядочку под озимый лук. Уверен, результат вас настолько порадует, что в следующем сезоне вы снова посадите лук осенью!

А вы практикуете осеннюю посадку лука-севка? Делитесь своим опытом в комментариях!

В Сазонов







































Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Ваш урожай начинается осенью: полное руководство по посадке озимого чеснока

Луковый успех: пошаговая инструкция по посадке лука-севка

Посадка репчатого лука осенью

Время сажать озимый лук

Можно ли получать хороший урожай лука из мелких луковичек прошлогоднего урожая?

::. прочитало: 431 | автор: sadovod | Вчера, 20:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.