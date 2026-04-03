Луковый успех: пошаговая инструкция по посадке лука-севка

Лук – это незаменимый ингредиент практически любого блюда! И если вы решили самостоятельно вырастить свой урожай этого полезного овоща, то важно знать, как правильно посадить лук-севок. Давайте разберём все этапы от выбора места до ухода за растением шаг за шагом!

1. Выбор участка

- Освещённость: если вы выращиваете лук на репку, то для посадки необходимо выбрать открытое освещенное место. Если вы хотите получить лук на перо, то требования к свету будет значительно ниже. В этом случае пригодны и затененные участки.

- Почва: Предпочтительна плодородная почва с нейтральной кислотностью (pH около 6,5-7,5). Избегайте тяжёлых глинистых почв или заболоченных участков.

2. Подготовка почвы

Подготовку почвы под посадку лука желательно начинать с осени. Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Если почва кислая, то под перекопку вносят доломитовую муку, из расчета 1 стакан на 1 м кв. При осеннем внесение доломитовой муки внесение минеральных удобрений переносят на весну. Осенью вместе с доломитовой мукой вносят лишь органические удобрения (компост или перегной), весной - минеральные фосфорные, калийные и азотные удобрения. Если осенью не вносят доломитовую муку, то фосфорные и калийные минеральные удобрения желательно внести осенью, а азотные - весной.

3. Когда сажать?

Оптимальное время посадки лука-севка –начало мая, когда земля прогреется до +12 °C. Слишком ранняя посадка в непрогретую почву может привести к стрелкованию растений, а слишком поздняя снизит урожайность.

4. Как подготовить севок перед посадкой?

Перед высадкой обработайте луковички следующим образом:



- Проверьте севок на наличие повреждений и болезней. Удалите высохшие и поврежденные.

- Залейте лук горячей водой (+45...50°C) на 10 минут, затем охладите холодной водой – это убьёт часть возбудителей болезней.

- Можно замочить лук в растворе марганцовки или стимулятора роста на несколько часов.

- Если лук вы приобрели недавно (недели за две до посадки), то скорее всего он хранился при низких температурах, такой способ хранения предотвращает лук от высыхания, но в дальнейшем лук даёт массовое стрелкование. Попробуйте создать такие условия до посадки, где температура воздуха будет в пределах (+25...30°C), а за 2 - 3 дня прогрейте луковички у отопительных приборов, где температура (+25...30°C). Это значительно сократит в дальнейшем количество стрелкующихсы растений.5. Посадка лука-севка

Нарежьте на грядке бороздки на расстоянии 20 – 25 см друг от друга. Пролейте бороздки водой и разместите в них луковички на расстоянии 8 - 10 см друг от друга. Затем засыпьте посадки землей, чтобы над плечиками луковичек был слой почвы 2 - 2,5 см. Такая посадка лука оптимальна для выращивания лука на репку. Посадку лука на перо делают плотнее.

6. Уход после посадки

В течение сезона обеспечьте регулярный полив (особенно в засушливые периоды), рыхление междурядий и удаление сорняков. Не забывайте подкармливать растения согласно инструкции производителя.

Теперь у вас есть план действий для посадки и выращивания отличного урожая собственного лука. Пусть ваш огород порадует глаз свежей зеленью и подарит массу вкусных блюд!

В. Сазонов













