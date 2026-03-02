Выращиваем репчатый лук на перо или ранние витамины на вашем столе

Привет-привет! Сегодня мы поговорим о том, как сделать вашу дачу зеленее и вкуснее всего за несколько простых шагов.

Если вы хотите в течение лета иметь перо репчатого лука, то для этих целей лучше отвести отдельное место. А лук на репку посадите в другом месте. Луковица у репчатого лука образуется во второй половине лета за счет оттока из листьев питательных веществ. Понятно, если в течение сезона срывать листья, то и луковица будет мелкой.

Что понадобится?

- Семена — лук-севок (маленькие луковички)

- Почва — рыхлая земля, хорошо удобренная перегноем или компостом.

- Место — лук на перо, в отличии от лука на репку можно выращивать и затененных местах. Хорошими предшественниками являются огурец, томат, зеленные культуры, свекла, картофель, капуста белокочанная и цветная. Главное, не сажайте лук после чеснока и самого лука.

- Время — лук на перо можно сажать осенью, ранней весной и в течение всего лета.

Шаг первый: выбираем лук-севок

Лук и на репку, и на перо можно выращивать и из семян, но, пожалуй, самым популярным посадочным материалом для садоводов является лук-севок. Сегодня мы и поговорим о выращивании лука на перо из севка.

Шаг второй: готовим почву

Зелёному луку нужна рыхлая плодородная почва. Лучше почву для посадки лука готовить осенью, но если осенью почву подготовить не смогли, то весной это сделать не поздно. Для начала вскопаем грядку и удалим все камушки и корешки. Предварительно под перекопку вносят органические удобрения компост или перегной, и минеральные фосфорные, калийные и азотные. И обязательно соблюдайте нормы внесения. Важное правило: избыток удобрений вредит растениям больше, чем их недостаток. Корешок лука особенно отрицательно реагирует на высокую концентрацию почвенного раствора. Оптимальная кислотность почвы для репчатого лука pH 6,5–7. Если этот показатель ниже, то известкование обязательно.

А далее рыхлим почву и нарезаем бороздки на расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров.

Шаг третий: посадка

Глубоко сажать не следует — достаточно углубления примерно на 1–2 см. Луковицы на перо можно посадить загущенным способом (под зиму мостовым - луковицы плотно одна к другой, весной - полумостовым - расстояние между луковицами примерно 1 см). Если у луковичек ножницами отстричь самую верхушку, то лук быстрее тронется в рост.

Шаг четвёртый: уход

После посадки надо обязательно следить за поливом. Поливать лук нужно регулярно, но умеренно, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Зелёный лук любит влагу, но переливы приведут к гниению корней и гибели растения.

Ещё важно вовремя пропалывать и рыхлить землю вокруг растений. Сорняки будут конкурировать с луком за питание и воду, а плотная почва затрудняет доступ кислорода к корням. Регулярно проводите эти процедуры, и твои зелёные друзья скажут тебе спасибо рослым урожаем.

Итоговый результат

Через две-три недели вы уже увидите первые зелёные перышки! А ещё спустя неделю-другую можно начинать собирать урожай — свежие витамины для салатов, супов и бутербродов готовы.

Так что вперед, друзья садоводы! Пусть ваш огород радует глаз и желудок своей свежестью и красотой!

Виктор Сазонов













