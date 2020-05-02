МОЖНО ЛИ СРЫВАТЬ ЛИСТЬЯ У РЕПЧАТОГО ЛУКА?

Как и у большинства двулетних овощных растений, луковица у репчатого лука образуется во второй половине лета за счет оттока из листьев питательных веществ, образовавшихся в них в результате фотосинтеза. Чем больше будет листьев на растении, чем они крупнее, тем большего размера при правильной агротехнике выращивания будет образована и луковица.

При срывании листьев размер луковицы будет меньше. Кроме того, через ранки проникает инфекция, и луковицы будут плохо храниться.

Если вы хотите иметь в течение лета зелень лука, посадите на отдельной грядке луковицы более загущенным способом. Лук-севок для выращивания на лист можно посадить с расстоянием между рядами 10-20 см и в ряду около 5 см. Лук выборок можно посадить под зиму, в первой декаде октября (чтобы луковицы к зиме успели укорениться и не трогались в рост), а также весной - в мае. Весеннюю посадку можно сделать в несколько сроков с интервалом около 10 дней. Луковицы можно посадить загущенным способом (под зиму мостовым - луковицы плотно одна к друой, весной - полумостовым - расстояние между луковицами примерно 1 см). Такая посадка обеспечивает большой выход зелени с единицы площади и более нежное перо. При подзимней посадке луковицы сверху накрывают слоем земли 2-3 см, а перед промерзанием почвы - перегноем или торфом 6-8 см толщиной. Весной, после оттаивания, их сгребают с грядки в борозду. Различные виды укрывного материала (спанбонд, пленка) ускоряют поступление зелени на 7-10 дней.

В. Пережогина

Газета "САДОВОД"



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»