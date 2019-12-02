|Лук-батун: посадка, уход
ЛУКА-БАТУНА листья трубчатые, напоминают листья репчатого лука, но луковицы, как у репчатого, не образуются. На второй год появляется стрелка высотой 30-60 см. Она заканчивается шаровидным зонтиком из неокрашенных цветков. Растения батуна с годами очень сильно разрастаются за счет ветвления (на пятый год оно может иметь до 40-100 ветвей).
Рано весной, как только сойдет снег, листья начинают отрастать и через месяц они уже пригодны для срезки. Выращивают лук-батун в однолетней (урожай убирают за один прием) и в многолетней культуре (делают 2-3 срезки за лето). Семена высевают весной или летом до 10-15 июля. Норма высева при однолетнем выращивании 2-3 г/м2, при многолетнем -1-1,5. Расстояние между рядками - 20-25 см. Семена заделывают на глубину 1-1,5 см.
Уход несложный - рыхления, прополки. Примерно через месяц после всходов можно сделать подкормку нитрофоской или другим комбинированным удобрением из расчета 15-20 г/м. Осенью, за месяц до устойчивых морозов, следует внести на каждый квадратный метр 15-20 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия. Рано весной растения многолетних луков подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 15-20 г/ м2. После каждой срезки подкормку повторяют. Позднее первой декады августа срезку делать не рекомендуется, т.к. растения не успеют подготовиться к зиме.
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