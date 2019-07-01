|Что посеять в июле
В июле на освободившихся из-под ранних овощей грядках можно выделить место для многолетников. Хорошо заправьте почву органическими удобрениями (5-6 кг/м2), внесите по 70-100 г комплексных минеральных удобрений (кто ими пользуется) на ту же площадь. Почву перекопайте, выровняйте и посейте семена лука-батуна, щавеля. Лук-батун сейте загущенно вдоль гряды в 2 ряда, между которыми оставляйте 30 см. Норма высева 1,5-2 г/м2. Щавель удобнее сеять поперек гряды, рядами, расположенными через 30-40 см. Норма посева - 0,5-1 г/м2, глубина посева - 1,5-2 см. Сеять целесообразно во влажную почву. Если почва пересохла - предварительно полейте её.
В начале месяца еще можно посеять морковь ранних сортов, предназначенную для переработки и кратковременного хранения.
Для конвейера продолжайте высевать овощные культуры с коротким вегетационным периодом, такие как укроп на зелень, салат, кресс-салат, салатную горчицу, редис, репу, дайкон. Дайкону и репе для созревания нужно всего два месяца. Если сентябрь будет не очень холодный, они успеют набрать сочные корнеплоды.
Сеять зеленные культуры удобно рядочками поперек грядки через 20 см, редис квадратно-гнездовым способом 5x5 см или 7x7 см. Дайкон лучше сеять гнездами через 20 см по 3 шт. в гнездо с тем, чтобы после прореживания оставить наиболее крепкие растения. Молодые листья дайкона очень любят слизни, поэтому лучше высевать семян побольше.
К. Осипов, канд. с.-х. наук
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