Повторные посевы

С уборкой первого урожая огородный сезон не заканчивается. Земля не должна пустовать. На освободившихся от ранних культур (редис, салат, укроп) грядках высевайте культуры, предназначенные для потребления в осенне-зимний период.

Придерживайтесь правильного чередования культур: у культур для повторного посева и их предшественников не должно быть общих болезней и вредителей.

В повторной культуре хорошо удаются репа и редька. Их следует высевать набухшими или проросшими семенами. Предпочтительнее сорта репы Петровская, Гейша, Белая ночь. Перед посевом внесите 400-500 г золы на 1 м 2 или столько же извести, так как эти культуры остро реагируют на кислотность почвы. Семена заделывайте на 1-2 см глубже, чем при весеннем посеве, так как в это время почва интенсивно теряет запасы весенней влаги. Репу сейте рядами через 15-20 см. Перед посевом семена смешайте с песком в соотношении 1:2.-Редьку лучше сеять гнездовым способом, раскладывая в гнезда по 2-3 семени. Расстояние между гнездами и рядами 30 см. Лучшие сорта редьки для зимнего хранения: Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная, Левина, Чернавка.

В конце июня начинайте сеять семена дайкона. Лучшие сорта дайкона для зимнего хранения Дубинушка, Дракон. Схема посева гнездовая - 50x25 см по 2-3 семени в гнездо. Глубина заделки 2-4 см.

На освободившихся местах сейте укроп, петрушку, редис. Для летнего посева берите сорта редиса с длинными и крупными корнеплодами, такие как Дунганский, Красный великан и др.

С 15 июня по 15 июля лучший срок посева лука-батуна и лука-шнитта. Тогда они успевают хорошо укорениться, успешно перезимовать и на следующий год дать хороший ранний урожай. Для посева необходимо семян батуна 1,5 г/м 2 , шнитта - в 2 раза меньше. На ровной поверхности сейте 3-5 рядов, оставляя расстояние между внутренними рядами 20-25 см и крайними - 50-60 см.

Многолетние луки размещайте поперечными рядами через 15-20 см. Глубина заделки семян у лука-батуна 1 -1,5 см на легких почвах, на тяжелых - до 1 см. Семена лука-шнитта заглубляйте немного мельче.

На отдельном участке или рядом со старыми посадками высевайте щавель, семена которого предварительно замочите в воде на 18-24 ч или пропустите через аквариумный компрессор (барботирование). Расстояние между рядами не менее 30 см. После посева участок замульчируйте торфом.

Неплохо сделать свежие посевы листового салата, высевая его рядами, расположенными через 18-20 см. На ровной поверхности можно сеять вразброс.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета "САДОВОД"

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