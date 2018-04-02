



::. Посев овощных культур | Овощеводство Посев овощных культур

Как только почва оттает, готовят грядки для посева семян моркови, репы, пастернака, брюквы и других холодостойких культур. При рядовом посеве по шнуру проводят острой палочкой или углом мотыги бороздки глубиной 2-4 см и равномерно распределяют в них семена. При гнездовом, многострочном и других способах посева целесообразно применять различные маркеры, а при разбрасывании - семена присыпают почвой через решето, а затем грядки слегка прикатывают.

Морковь, репу, пастернак и петрушку сеют 2-5-строчными лентами с расстоянием между рядками 20-25 см, между лентами 40-50 см; горох 4-7-строчными лентами, между лентами расстояние 50 см, между растениями в ряду 4-6 см. Глубина заделки семян петрушки и моркови 1,5-2 см (всходы появляются через 10-14 дней), репы - 0,5-1 см (через 5-7 дней), пастернака - 2-3 см (через 13-16 дней). Горох целесообразно высевать в 2-3 срока с интервалом 3-5 дней. На высоких грядках семена высевают поперечными рядками, чтобы разместить как можно больше растений. Для редиса, чтобы он не зацвел, оптимальным расстоянием считают 3-5 см, в рядке 8-10 см. Салат, шпинат, укроп, кресс-салат и петрушку располагают рядочками через 10-12 см. Их также лучше сеять в несколько сроков, через каждые 2 недели, вплоть до 10 августа, прикрывая посевы на 5-7 дней старой пленкой. Редьку и брюкву сажают по 3 семени в гнездо (70x70 см), так как листья ложатся плашмя на землю и им необходима большая площадь питания. Свеклу и мангольд высевают в 2-3 строчки при расстоянии между рядами 20-25 см и 40-45 см между строчками. Перед посевом надо сделать бороздки, их дно уплотнить, а семена располагать через каждые 2-4 см. Семена других культур раскладывают через 1-2 см. Мелкие семена репы, моркови, иссопа, щавеля предварительно смешивают с песком (1:2). После посева их засыпают рыхлой почвой с краев бороздки.

Мелкосеменные культуры засыпают землей слоем 0,5-1 см, крупносеменные – на 3-4 см (на легких почвах глубина должна быть больше, чем на тяжелых).

Рассаду овощных культур на участок перевозят, когда в садовом доме будут подготовлены оптимальные температурные условия. Если дом не обогревается, то рассаду лучше доставить на участок незадолго до высадки в открытый грунт, когда температура почвы на глубине 10 см будет устойчиво держаться около 15...20°С. Неплохо за 7-10 дней до высадки молодых растений в открытый грунт начинать их закаливать. При положительной температуре рассаду выносят на улицу, с каждым днем увеличивая время ее пребывания на открытом воздухе. Высаженные в теплицу или парник растения томата, огурца, перца и других овощных культур неплохо на 2-3 суток укрыть лутрасилом, спанбондом или полиэтиленовой пленкой.

КАРТОФЕЛЬ

Хороший хозяин начинает готовить посадочный материал картофеля не позднее середины апреля. Клубни осматривают, выбирают больные и поврежденные, выкладывают по фракциям (мелкая 25-45 г, средняя 50-85 г и крупная более 85 г) на яровизацию (проращивание на рассеянном свету). Качественно подготовленные клубни дадут всходы на 2-2,5 недели раньше неяровизированных.

А. Михайлов,

канд. биол. наук

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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.