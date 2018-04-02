



::. Если томаты не пасынковать, о поливе холодной водой и о других ошибках огородника | Овощеводство Если томаты не пасынковать, о поливе холодной водой и о других ошибках огородника

Если сильнорослые индетерминантные сорта томатов не пасынковать, они продолжают ветвиться, образовывать очень мелкие плоды, часть из которых в средней полосе России не успевает вызреть.

При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.

Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1 - 2 настоящего листа, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве.

Почва должна быть рыхлой и влажной.

На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном, но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.

При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.

Во время хранения корнеплоды моркови прорастают, снижается их качество. Если головки корнеплодов полностью обрезать, то питательные вещества не будут передвигаться к верхушечной почке.

Посевы мелкосеменных культур, таких как петрушка, репа, мелисса, портулак, часто получаются загущенными, и прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3.

При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают. Посев в непрогретую почву, особенно семян теплолюбивых культур, приводит к изреживанию посевов.

А. Лебедева, канд. с.-х. наук

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::. прочитало: 175 | автор: sadovod | Вчера, 11:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.