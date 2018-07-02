



::. Щавель огородный | Овощеводство / щавель Щавель огородный

Щавель огородный, пожалуй, известен всем. Это самая ранняя зеленная культура, к тому же он отличается высокой продуктивностью. Ранние листья щавеля появляются вместе с первыми листочками на деревьях и первой травой. Растение продолжает давать урожай до поздней осени.

Листья щавеля обладают приятным кислым вкусом благодаря большому содержанию в них витамина С и других витаминов и кислот, включая яблочную, лимонную и, конечно, щавелевую. Листья богаты солями железа и калия и белками.

Оптимальное время выращивания щавеля на одном месте - четыре года. Если земля на участке плодородна, вы получите большой урожай, а листья будут особенно сочными. Растение неприхотливо, но требует полива и осенней подкормки.

Сеют щавель бороздками, оставляя между соседними рядками расстояние около 20 см. Глубина заделки семян 1 -2 см. Семена очень маленькие: в одном грамме их может содержаться до тысячи штук. Примерный расход семян -100 штук на метр бороздки. Наиболее удобное для посева время - весна. Тогда первый урожай поспеет к осени. Если вы посеете щавель во второй половине лета, то первый урожай сможете собрать лишь на следующий год.

Наибольший урожай щавель дает на втором году после посева. А собирать урожай можно в течение всего лета. В пищу употребляют зеленые листья. При сборе выросших листьев нужно стараться не повредить маленькие молодые листочки.

Перед зимовкой не забудьте внести минеральные удобрения (фосфор, калий) а также перегной, торф или навозную жижу, растворив их в ведре воды. Расход минеральных удобрений таков: суперфосфат - 30 г, калийные удобрения - 15 г на 1 м 2 . Хороши получаются из щавеля зеленые щи со сметаной и яйцом. В них можно добавить картофель, петрушку, лук. Горячие щавелевые пироги издают сладкий манящий аромат. В них добавляют мяту или мелиссу.

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.