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::. Лук репчатый: от посадки до урожая | Овощеводство / лук
Лук репчатый: от посадки до урожая
Лук репчатый – одна из популярных и любимых культур наших огородников.
Лук это — многолетнее травянистое растение семейства Луковые.
Некоторые сорта лука можно выращивать из семян и в этот же год получить урожай крупной репки. К таким сортам относятся сорт Эксибишен, Стригуновский, Каба и другие. В нашем регионе лук из семян на репку за один год выращивают рассадным способом.
Но чаще у нас посадочным материалом является лук-севок – это мелкие луковицы репчатого лука, выращенные из семян для последующего доращивания.
Для репчатого лука пригодны плодородные супесчано-суглинистые почвы на хорошо освещенных местах. Лук репчатый переносит небольшие затенений, но слабое освещение задерживает формирование луковиц. Хорошими предшественниками для лука являются картофель, капуста белокочанная и цветная, огурец, томат, зеленные, свекла. Не сажают совместно с горохом и фасолью.
Посадку лука можно производить осенью или весной. В том и в другом случаях грядку под посадку лука готовят с осени. Лук очень требователен к почвенному плодородию из-за слабо развитой корневой системы.
 Под перекопку осенью вносят органические удобрения: перегной, компост или сапропель по 3-4 кг на 1 кв м. на бедных почвах норму увеличивают. Свежий навоз под лук не вносят. Из минеральных удобрений - фосфорные и калийные удобрения. 30 г суперфосфата и примерно столько же сульфата калия. Равномерно разбросанные удобрения по поверхности заделывают в почву перекопкой.
Нормы можно корректировать в зависимости от плодородия почвы. Часто причиной неудач выращивания лука является низкий показатель pH почвы. На кислых почвах у лука угнетается рост листьев, наблюдается пожелтение их кончиков. Оптимальная кислотность почвы для репчатого лука pH 6,5-7. Если этот показатель ниже, то известкование обязательно.
Весной в почву вносят азотные удобрения 30 г. на 1 м кв. Почва весной перекапывается на пол штыка лопаты.
 Лучшим посадочным материалом является лук-севок диаметром 1,5-2,5 см. Большое значение имеет способ хранения посадочного материала. При температуре хранения севка 18-22 °C не происходят процессы, вызывающие стрелкования при выращивании лука. А при хранении его зимой при температуре от 2 до 16 °C севок проходит температурную стадию, которая завершается формированием в точках роста генеративных органов, т.е. способен стрелковаться. Если вы приобрели посадочный материал и место хранения его неизвестно, то, чтобы избежать стрелкования, его недели на 3 необходимо поместить в теплое место, где температура воздуха 26...30 °C, т. е. около отапливаемой батареи.
 Почва для посадки лука-севка должна прогреться до 10-12°C, но задерживаться с посадкой нельзя.
Во-первых, теплая погода провоцирует рост надземной части, при формировании мелкой луковицы, во-вторых, для образования луковиц северных сортов и сортов средней полосы требуется длинный день (15 -17 часов). При опоздании с посевом формирование луковиц будет происходить в более поздний период, где световой день меньше необходимого, и формирование луковиц в этих условиях замедляется. В нашем регионе под Санкт-Петербургом посадку производят в первой декаде мая.
 Перед посадкой лук можно замочить для обеззараживания в 1% растворе марганцовки минут на 20 или в других специальных препаратах. Если у луковичек ножницами отстричь самую верхушку, то лук быстрее тронется в рост. Севок сажают в подготовленную почву, глубина посадки от вершины луковички 1 см. Между луковицами расстояние – 6-8 см, а между рядами 12-15 см. Более густые посадки ускорят созревание урожая, но луковицы при этом будут мельче.  
Первую подкормку азотными и калийными удобрениями можно провести через 2 недели после появления всходов (азотных удобрений - 30 г. и калийных 30 г на кв. м.) или коровяком разведенным 1:10.
Еще раз напомню, что нормы внесения удобрений корректируются в зависимости от плодородия почвы и от состояния растений. Вторую подкормку можно сделать через 20-25 дней после первой калийными удобрениями. (30 г на 1 м кв.). Но помните, что высокие дозы удобрений вредны, так как корневая системы лука очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора.
 Уход за посадками лука заключается в своевременных прополках, рыхлениях и поливах. Сорняки отнимают воду и пищу, затеняют светолюбивые растения, способствуют невызреванию луковиц. Рыхление обеспечивает доступ воздуха к корневой системе. Рыхление проводят на глубину 2-3 см после поливов или дождей.
Наибольшая потребность в воде проявляется в первой половине вегетации. До середины июля поливы должны быть регулярными и обильными. Ведь всасывающая поверхность корней лука мала. Непригодна для полива холодная вода ниже 16-18°C Влага должна пропитать весь корнеобитаемый слой почвы. Во второй половине вегетации излишняя влага задерживает своевременное полегание пера, замедляя вызревание луковицы и снижая ее лежкость. Поэтому дней за 20 до уборки лука поливы прекращают полностью. Нарастание луковицы начинается с окончанием роста листьев. Происходит отток питательных веществ из листьев в луковицу. Луковица вызревает, а листья отмирают. Именно по этой причине нельзя во время вегетации обрывать у лука зелень. Лук на зелень выращивают отдельно.
 Уборку лука производят в сухую погоду. Аккуратно вилами подкапывают и вытаскивают луковицу. Затем лук раскладывают под навесом и оставляют на просушку недели на 2. После листья обрезают, оставляя шейку см 3. После этого лук еще раз просушивают в течении недели.





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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Сегодня, 08:44 | Комментариев 0 |
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