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::. Репчатый лук. Коротко о главном | Овощеводство / лук
Репчатый лук. Коротко о главном
Северо-Западный регион считается зоной рискового земледелия, но даже он благоприятен для выращивания лука. Чтобы получить богатый урожай, прежде всего, необходимо подобрать районированные сорта, а затем выделить нужный клочок земли, обработать его, внести удобрения, правильно произвести посадку, вырастить и вовремя собрать урожай. Не так и много. Но давайте по порядку.
Репчатый лук относится к светолюбивым растениям, выносит небольшое затенение, почва выделяется под эту культуру плодородная, кислотность близкой к нейтральной. На кислых почвах осенью вносят на 1 м2 400-800 г извести. Из удобрений осенью под перекопку вносят на 1 м2 по 6-10 кг перепревшего навоза и по 30-40 г суперфосфата и калийной соли. Минеральные азотные удобрения вносят весной. Но многие владельцы своих огородов выращивают овощи без применения минеральных удобрений. Если Вы относитесь к таковым, то внесите осенью на 1 м2 по 8-10 кг перепревшего навоза, а весной внесите по полстакана древесной золы. Эти нормы условны, они зависят от структуры и плодородия почвы на вашем участке. Почву обработали, теперь, можно приступать к посеву. Лучшим посадочным материалом считается лук-севок диаметром 1,5-2,5 см. Севок сажают на подготовленные гряды, глубина посадки до 1 см. Более глубокие посадки приводят к стрелкованию лука. Между луковицами расстояние – 6-8 см, а между рядами 12-15 см. Более густые посадки ускорят созревание урожая, но луковицы будут мельче. После посева и 3-4 недели после всходов луку необходима влага из-за небольшой корневой системы. Поливы обязательны, но с конца июля луку нужна сухая и жаркая погода, лишняя влага задерживает полегание лука и замедляет его созревание. Лук очень требователен к почвенному плодородию, но элементов питания выносит не много. В августе, перо пожелтеет и ложится. Можно приступать к уборке урожая.
Г. Соколов
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