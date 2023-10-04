



::. Посадка репчатого лука осенью | Овощеводство / лук Посадка репчатого лука осенью

Я осенью сажаю лук-севок в основном на перо. Это позволяет уже к концу мая иметь свежую зелень на столе.

Напомню, моя дача находится в Ленинградской области.

Но осенняя посадка лука на репку тоже имеет ряд преимуществ.

Во-первых, луковица формируется несколько раньше, чем при весенней посадке, и время её формирования выпадает на более длинный световой день. А оптимальная продолжительность светового дня для формирования крепкой луковицы 15-17 часов. Лук очень требователен к содержанию влаги в почве из-за слабо развитой корневой системы, особенно в начале вегетации, а весной почва насыщена талыми водами.

Из недостатков можно отметить лишь возможность вымерзания зимой луковиц.

При выборе места, следует учитывать, что репчатый лук относится к растениям средней требовательности к свету, но слабое освещение задерживает развитие луковиц. А на перо лук можно выращивать и в полной тени. Лучшими предшественниками лука являются огурец, томат, зеленные культуры, свекла, картофель, капуста белокочанная, цветная. Главное, не сажайте лук после чеснока и самого лука.

Лучшее время для посадки лука с начала и до 20 октября, до устойчивых морозов луковицы должны укорениться, но не прорости, а вот почву, если вы еще не подготовили, это необходимо сделать как можно быстрее.

Оптимальные почвы для выращивания лука - плодородные супесчано-суглинистые с нейтральной кислотностью, где рН 6,5-7. На кислых почвах кончики лука белеют, урожай снижается.

Осенью под перекопку вносят органические удобрения: компост или перегной, свежий навоз под лук не вносят. Нормы внесения корректируются и зависят от плодородия почвы, от количества удобрений, внесенных под предшествующую культуру и от других факторов, но средние нормы на 1 кв м. следующие: 4 кг органических удобрений: перегной или компост. Из минеральных удобрений вносят 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия.

Следует учитывать, что корневая система лука очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. По этой причине нельзя вносить высокие дозы удобрений.

Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, и заделывают перекопкой в корнеобитаемый слой. Если почва кислая и pH ниже 6,5, то под перекопку вносят известковые удобрения. Хорошим удобрением для лука является древесная зола. Зола нейтрализует почву и имеет все необходимые элементы питания, кроме азота. Азотные минеральные удобрения осенью не вносят. Сейчас они не понадобятся, а к весне азот будет вымыт из почвы. Азотные минеральные удобрения легкорастворимы, азот не задерживается в почве. Особенно это касается нитратных форм азотных удобрений.

Место выбрано, почва подготовлена, теперь можно производить посадку лука-севка. Для посадки отбирают здоровые неповрежденные луковицы диаметром не более 1 см. Сохранить до весны такой севок сложно, а посаженные луковицы диаметром до 1 см осенью укореняться и при благоприятных условиях прекрасно перезимуют. Кроме того, в дальнейшем такой лук не будет стекловаться.

Перед посадкой лук можно обработать специальными препаратами для обеззараживания. Но в этом случае перед посадкой обработанный лук необходимо подсушить. При весенней посадке для ускорения прорастания рекомендуется верхушку луковички надрезать ножницами, при осенней посадке этого делать не следует.

А далее на подготовленной почве нарезаются бороздки на расстоянии 20-25 см. Если посадка лука производится для выращивания на перо, то бороздки можно нарезать на меньшем расстоянии. Глубина бороздок делается 4-5 см, в которые и производят посадку лука-севка с интервалом 3-5 см. Если посадка производится для получения пера, то луковицы можно сажать с меньшим интервалом или вплотную друг к другу. Далее бороздки засыпают. При осенней посадке полив не производят. Грядку желательно замульчировать, можно опавшей листвой. Только обязательно не забудьте убрать мульчу весной, как только сойдёт снег. А когда появятся всходы, прорыхлите междурядья, и внесите минеральные азотные удобрения.

Кто не пользуется минеральными удобрениями, можно подкормить лук раствором коровяка разведенным 1:10, или птичьим пометом, разведенным 1:20.











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::. прочитало: 145 | автор: sadovod | 15 октября 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.