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::. Лук репчатый требователен к почвенному плодородию | Овощеводство / лук
Лук репчатый требователен к почвенному плодородию
 В связи с особенностью всходов лука в виде петельки не следует глубоко заделывать семена на тяжелых почвах, так как это может привести к тому, что верхняя часть семядоли с оболочкой семени останется в почве, а нижняя с корешками вытянется на поверхность.
Из-за очень медленного роста растений после всходов важно рыхление почвы и удаление сорняков.
Лук очень требователен к почвенному плодородию и содержанию влаги из-за слабо развитой корневой системы. Наибольшая потребность в воде проявляется в первой половине вегетации. Далее излишняя влага задерживает своевременное полегание пера, замедляя вызревание луковицы и снижая ее лежкость.
Корневая система лука очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. По этой причине нельзя давать в подкормках высокие дозы удобрений. Для нарастания зеленой массы луку нужен азот, а для ускорения созревания луковиц, повышения их лежкости - фосфор и калий. Сортам острого лука особо нужны в первый период роста быстродействующие азотные удобрения. Свежий навоз вносить под лук не рекомендуется.
На кислых и недостаточно известкованных почвах угнетается рост листьев, наблюдается пожелтение их кончиков.
Сорняки отнимают воду и пищу, затеняют светолюбивые растения, способствуют невызреванию луковиц.
При выращивании из семян в первый год лук обычно не дает стрелок, даже при подзимнем посеве. Сорта южного происхождения стрелкуются чаще, чем северные. У более крупных луковиц также стрелки бывают чаще. Менее подвержен стрелкованию мелкий и рано убранный севок.
Луковица формируется в основном за последнюю треть периода вегетации. В это время заканчивается рост листовой массы, начинается полегание листьев. При вызревании луковицы начинается период покоя, когда она не может прорасти, хотя внутри идет медленное нарастание деток.
При недостатке воды и пищи, уплотнении почвы и появлении на ней корки, лук быстро формирует мелкую луковицу.
Ярусное расположение цветков в соцветии лука приводит к неодновременному созреванию семян. Учитывая эту биологическую особенность, проводят дозаривание семян. Семенные стрелки срезают, когда первый ярус созрел и начинается пожелтение семенных коробочек. Во время просушки срезанных семенников семена дозревают за счет пластических веществ, содержащихся в стрелке.
При загущенном посеве лук-севок раньше формирует луковицы.
Э. Феофилов, засл. агроном России
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::. прочитало: 199 | автор: sadovod | 24 августа 2020 | Комментариев 0 |
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