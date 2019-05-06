Способы повышения урожая

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Прибавить продуктивности к естественному невысокому ее уровню у капусты брюссельской помогает полное выполнение требований этой культуры к плодородию почвы и питанию в течение вегетации. Абсолютно исключено при этом весеннее внесение навоза, а также окучивание растений. Ускорению роста и увеличению массы кочанчиков способствует вершкование растений в конце лета - начале осени. Уборку лучше вести в несколько приемов, с постепенной вырезкой кочанчиков снизу вверх, что обеспечит вызревание и увеличение массы верхних из них. Листья у срезанных кочанчиков удаляют.

Хорошему урожаю кольраби способствует полное обеспечение ее питательными элементами в течение короткого срока выращивания. Свежий навоз и почвы с высокой кислотностью должны быть исключены.

Не так просто достигаются высокие урожаи моркови. Хорошего развития корнеплода возможно добиться на почвах легкого состава и глубокой обработки. Плотные почвы снижают качество и массу корнеплодов в результате ослабления роста и разветвления. До 1,5 месяцев после всходов идет отрастание в глубину главного корня и массы боковых корней, использующих для поглощения питательных элементов значительный объем почвы.

В первой половине вегетации моркови нужен фосфор для корней и азот для медленно растущей ботвы. Рост корнеплода происходит после образования листовой массы, и тут главным в питании становится калий. Условно урожай моркови создается в последнюю четверть вегетации. До середины лета растениям нужно больше воды, равномерно и непрерывно, а затем потребность в поливах понижается благодаря добыче воды корнями из глубины почвы.

Моркови не нужен свежий навоз. Предупреждение почвенной корки, снижающей продуктивность, требует периодических рыхлений. Урожай моркови можно увеличить за счет позднего прореживания растений и получения пучкового товара.

Свекла столовая позволяет снимать высокие урожаи при рассадной культуре. При посеве на грядки необходимы 1 -2 прореживания растений. Излишняя густота может приводить даже к необразованию корнеплодов. Частичную добавку к продуктивности можно получить за счет выгонки зелени (свекольника) из недоросших корнеплодов.

Кислые почвы под свеклу можно известковать с осени или весной, перед высевом. Влаги свекле нужно больше, чем моркови, из-за большой величины листовой поверхности. С органическими и минеральными удобрениями обязательно внесение борных, чтобы не потерять в урожае из-за заболевания корнеплодов сердцевинной гнилью.

Когда пишут и говорят, что свекла приспособлена к почвам с общей повышенной засоленностью и к содержанию в них натрия, то это вовсе не значит, что такие условия нужно создавать специально. Просто под свеклу можно без опаски применять повышенные дозы удобрений для роста продуктивности.

Брюква, репа и редька дают повышенный урожай на высокоплодородных, нейтральных по кислотности, средней плотности почвах. Увеличивают продуктивность и выборочные сборы. Свежий навоз под все культуры неприемлем.

Урожай редиса, дающего из-за скороспелости три сбора за сезон с одной площади, увеличивается также применением конвейерных посевов. Полезны для урожая азотные подкормки в открытом грунте и рыхления почвы. Особо высокого плодородия почв для редиса не требуется. Пожалуй, главным источником высокого урожая и хорошего качества корнеплодов служит вода. В жаркую ветреную погоду поливы с глубоким промачиванием нужны с момента образования корнеплодов, утром и вечером.

Редису не требуется большая листовая поверхность, о чем свидетельствует получение крупных корнеплодов при малой облиственности растений открытого грунта. У тепличного редиса, наоборот, при обильной листве корнеплоды образуются мельче. Дополнением к продуктивности тепличного редиса может быть употребление в салаты нежных листьев.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 38 | автор: sadovod | Сегодня, 09:58 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.