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::. Картофель: чтобы урожай радовал | Овощеводство / картофель
Картофель: чтобы урожай радовал
Залогом урожайности картофеля являются: основательная подготовка посадочного материала, хорошо окультуренные почвы легкого механического состава, луночное внесение перегноя и золы при посадке, защита от заморозков (окучивание с засыпанием растений на высоту до 5 см), рыхления с окучиваниями в течение вегетации, поливы и подкормки, предупредительные меры против фитофтороза.
Большое значение для продуктивности картофеля имеет влажность почвы. При поливах промачивание грунта должно быть обеспечено на всю глубину и объем гнезда. Если почва подсохла, то даже перед дождями необходимы предварительные легкие поливы. Окучивание влажной почвой помогает образованию дополнительных побегов с клубнями.
Органика, вносимая в основную осеннюю или весеннюю заправки, при рыхлении почвы под растениями способствует усилению жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и повышает содержание углекислого газа в приземном слое воздуха, что положительно влияет на фотосинтез в листьях картофеля.
Формирование высокого урожая картофеля возможно при определенных соотношениях между ростом ботвы и клубней, которые изменяются по фазам развития растений. До всходов формирование корней и стеблей происходит за счет высаженных клубней (целых или частей); затем идет активный рост стеблей, листьев и столонов, слабое образование клубней за счет фотосинтетической деятельности листового аппарата и поглощения корнями питательных элементов; далее прирост ботвы слабеет, но активно образуются и растут клубни; в конце вегетации ботва постепенно отмирает, а клубни усиленно прирастают.
Известно, что клубнеобразование начинается с появлением цветочных бутонов и интенсивно продолжается в фазе цветения картофеля. Цветки и клубни активно соперничают в потреблении питательных веществ, поэтому и предлагается такая мера ухода, как удаление бутонов до цветения в пользу перераспределения пищи для клубней. Безусловно, картофель цветет красиво, но ведь цветки и те ягоды, что могут из них получиться, есть не станешь.
При слабом развитии ботвы не получить хорошего урожая картофеля, но и очень мощная ботва приводит почти к тем же результатам, больше работая на себя, чем на клубни. Учеными установлено, что, если в период цветения сырая масса ботвы составит от 0,6 до 1 кг, то с такого куста можно иметь урожай от 2,2 до 3,7 кг. Также установлено, что на образование крахмала в клубнях больше всего влияют листья среднего яруса на каждом стебле, т. е. 5-7-е, считая сверху.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 11:21 | Комментариев 0 |
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