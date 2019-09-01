Капуста брюссельская: коротко о главном

Из всех капуст брюссельская наиболее требовательна к почвенному плодородию, хорошо отзывается на осеннее внесение органики.

Из-за повышенной холодостойкости образование листьев и рост стебля продолжаются до конца вегетации. В связи с этим растение характеризуется более продолжительным периодом интенсивного поглощения питательных веществ.

Навоза под брюссельскую капусту требуется меньше, чем для краснокочанной и савойской. Свежий навоз при весенней заделке приводит к израстанию и заболеванию кочанчиков.

С целью стимулирования роста, повышения скороспелости верхних кочанчиков проводят вершкование растений до середины сентября. Для лучшего вызревания верхних кочанчиков нижние постепенно срезают. Качество продукции снижается при выращивании на супесчаных и тяжелых глинистых почвах.

Возможно хранение капусты до нового года прикопкой целых растений в песок.













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