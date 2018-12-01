



::. Капусты савойская, брюссельская, Брокколи, каулорапа | Овощеводство / капуста Капусты савойская, брюссельская, Брокколи, каулорапа

Савойская капуста названа так по названию своей родины - Савойи - маленького итальянского графства, в котором издавна культивировали это растение. Оттуда она распространилась по территории всей Западной Европы.

Брюссельская капуста была выведена из листовой на территории Бельгии. Названа так она была К. Линнеем, сделавшим в ХVIII веке первое описание этого вида. В России брюссельская капуста появилась в середине ХIХ века. От других разновидностей она отличается красивым и оригинальным видом. Верхушку растения украшает пучок листьев, а стебель усыпан небольшими кочанчиками величиной от грецкого ореха до куриного яйца. Брюссельская капуста также относится не только к самым вкусным, но и к самым полезным овощам.

Капуста брокколи похожа на обычную цветную капусту. Ее родина - Калабрия (в Италии). Считается, что систематическое употребление брокколи в пищу предупреждает развитие атеросклероза и наступление преждевременной старости. В зарубежной литературе встречаются рекомендации включать брокколи в меню людей, лечащихся от лучевой болезни.

И от кочанной и от цветной капусты отличается кольраби. Еще древние римляне знали эту капусту и называли ее "каулорапа'' (стеблевая репа), потому что утолщенная шаровидная часть ее стебля по виду напоминает репу. Мякоть этой капусты по вкусу похожа на кочерыжку белокочанной, но нежнее, сочнее и слаще. Этот овощ обладает высокими диетическими свойствами. Почти все виды капусты выращиваются на северо-западе. Нечерноземья. Так что выращивайте капусту, которая Вам полюбилась, и ешьте на здоровье!

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Откуда появилась цветная капуста

Брокколи – самая полезная капуста

Растим капусту брокколи

Брюссельская капуста: есть что выбрать

Посадка после капусты

::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.