Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Капусты савойская, брюссельская, Брокколи, каулорапа | Овощеводство / капуста
Капусты савойская, брюссельская, Брокколи, каулорапа
Савойская капуста названа так по названию своей родины - Савойи - маленького итальянского графства, в котором издавна культивировали это растение. Оттуда она распространилась по территории всей Западной Европы.
Брюссельская капуста была выведена из листовой на территории Бельгии. Названа так она была К. Линнеем, сделавшим в ХVIII веке первое описание этого вида. В России брюссельская капуста появилась в середине ХIХ века. От других разновидностей она отличается красивым и оригинальным видом. Верхушку растения украшает пучок листьев, а стебель усыпан небольшими кочанчиками величиной от грецкого ореха до куриного яйца. Брюссельская капуста также относится не только к самым вкусным, но и к самым полезным овощам.
Капуста брокколи похожа на обычную цветную капусту. Ее родина - Калабрия (в Италии). Считается, что систематическое употребление брокколи в пищу предупреждает развитие атеросклероза и наступление преждевременной старости. В зарубежной литературе встречаются рекомендации включать брокколи в меню людей, лечащихся от лучевой болезни.
И от кочанной и от цветной капусты отличается кольраби. Еще древние римляне знали эту капусту и называли ее "каулорапа'' (стеблевая репа), потому что утолщенная шаровидная часть ее стебля по виду напоминает репу. Мякоть этой капусты по вкусу похожа на кочерыжку белокочанной, но нежнее, сочнее и слаще. Этот овощ обладает высокими диетическими свойствами. Почти все виды капусты выращиваются на северо-западе. Нечерноземья. Так что выращивайте капусту, которая Вам полюбилась, и ешьте на здоровье!
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2018 (19)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"