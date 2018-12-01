Откуда появилась цветная капуста

Цветная капуста названа так потому, что ее головка состоит из сросшихся между собой, укороченных, недоразвитых цветочных стеблей с деформированными зачатками соцветий. Эту капусту еще в глубокой древности вывели из листовой сирийские земледельцы. Сирийцы и арабы в течение нескольких столетий были основными поставщиками цветной капусты на рынки Ближнего Востока. Арабы же в конце ХII века завезли ее в Испанию, а сирийцы - на Кипр. В XVI веке с Кипра цветная капуста проникла в Италию, затем во Францию, Голландию, Германию и Англию. Но впервые самостоятельно вырастить семена этой капусты в Европе удалось только в ХIХ веке французу де Кальвари.

В России цветную капусту стали выращивать в конце ХVIII века. Благодаря высоким вкусовым качествам цветная капуста приобрела большую популярность среди городского населения. К тому же ее питательная ценность значительно более высока, чем у белокочанной. Медики относят цветную капусту к группе самых полезных овощ

Газета «САДОВОД»

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