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::. Откуда появилась цветная капуста | Овощеводство / капуста
Откуда появилась цветная капуста
Цветная капуста названа так потому, что ее головка состоит из сросшихся между собой, укороченных, недоразвитых цветочных стеблей с деформированными зачатками соцветий. Эту капусту еще в глубокой древности вывели из листовой сирийские земледельцы. Сирийцы и арабы в течение нескольких столетий были основными поставщиками цветной капусты на рынки Ближнего Востока. Арабы же в конце ХII века завезли ее в Испанию, а сирийцы - на Кипр. В XVI веке с Кипра цветная капуста проникла в Италию, затем во Францию, Голландию, Германию и Англию. Но впервые самостоятельно вырастить семена этой капусты в Европе удалось только в ХIХ веке французу де Кальвари.
В России цветную капусту стали выращивать в конце ХVIII века. Благодаря высоким вкусовым качествам цветная капуста приобрела большую популярность среди городского населения. К тому же ее питательная ценность значительно более высока, чем у белокочанной. Медики относят цветную капусту к группе самых полезных овощ
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::. прочитало: 194 | автор: sadovod | Вчера, 10:53 | Комментариев 0 |
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