

::. Время сажать озимый лук | лук / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Время сажать озимый лук

Подзимние посевы производить еще рановато, а вот лук-севок осенью сажать уже пора.

Посадка лука-севка осенью дает возможность на несколько дней раньше получать урожай зеленого лука, высвобождает драгоценное время весной, когда его действительно не хватает, формирование луковиц будет происходить раньше, выпадая на более длинный световой день. Оптимальная продолжительность светового дня для формирования крепкой луковицы 15-17 часов.

На посадку осенью берут севок диаметром не более 1 см. Такой лук не будет стрелковаться, а вот сохранить его до весны сложно.

Посадка или посев любой культуры, в том числе и лука начинается с выбора места для посадки, определения срока посадки и подготовки почвы. Это очень важно. Неправильно выбранное место, неплодородная или кислая почва значительно сократит качество и количество урожая лука.

Итак, выбираем место

Если посадка лука производится для получения урожая луковиц, то желательно выбрать освещенное место, можно небольшую полутень. Если посадка лука производится для получения пера, то пригодны как солнечные, так и сильно затененные участки.

Важно, чтобы весной посаженный лук не затапливали талые воды. Соблюдайте севооборот.

Не сажайте лук на том месте, где был собран урожай чеснока или того же лука. А хорошими предшественниками являются огурец, томат, зеленные культуры, свекла, картофель, капуста белокочанная и цветная.

На кислых почвах кончики лука белеют, урожай снижается. Для выращивания лука требуются нейтральные почвы, где рН 6,5-7,0. Если показатель pH ниже оптимальных значений, то под перекопку вносят известь или доломитовую муку. Но лучше, если раскисление почвы производилось под предшествующую культуру.

Лучшее время для посадки озимого лука у нас в Ленинградской области с конца сентября но не позже 20 октября. Луковицы должны укорениться до наступления устойчивых морозов. А подготовку почвы желательно произвести за пару недель до посадки.

Хотя лук выносит из почвы небольшое количество питания, но он предъявляет высокие требования к плодородию почвы из-за слаборазвитой корневой системы, в тоже время лук не выносит высокой концентрации почвенного раствора.

Под перекопку вносят органические удобрения: компост или перегной, свежий навоз под лук вносить не следует. Нормы зависят от плодородия почвы, но в среднем 3-4 кг на 1 кв м. Из минеральных удобрений вносят фосфорные и калийные удобрения. 30 г суперфосфата и примерно 20 – 30 г сульфата калия. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы, и заделывают в корнеобитаемый слой перекопкой. Хорошим удобрением для лука является древесная зола. Древесная зола обогатит почву всеми макро и микроэлементами. В золе нет только азота. Средняя норма внесения золы 1 стакан, 100г на 1 кв. м. А вот азотные минеральные удобрения осенью в почву вносить не следует. Азот понадобится посаженному луку только весной для наращивания зеленой массы, но если азотные минеральные удобрения внести в почву осенью, то к весне они будут вымыты талыми водами. Подкормки азотными удобрениями необходимо перенести на весну.

Место выбрано, почва подготовлена, теперь можно производить посадку лука-севка. Для посадки отбирают здоровые неповрежденные луковицы, как я говорил ранее диаметром не более 1 см.

Перед посадкой лук можно замочить для обеззараживания в специальных препаратах. В этом случае перед посадкой лук-севок подсушивают.

На подготовленной грядке нарезают бороздки глубиной 4-5 см, а расстояние между бороздками 20-25 см. и производят посадку. Расстояние между луковицами от 3 до 5 см. Если посадка лука производится для получения пера, то расстояние между луковичками сокращают. При весенней посадке для ускорения прорастания верхушку луковички часто надрезают ножницами, при осенней посадке этого делать не следует. Бороздки засыпают. Поливать при осенней посадке посаженый лук не надо. Грядку после посадки мульчируют, можно слоем опавшей листвы.

На этом посадка лука осенью заканчивается. Весной, как только сойдет снег, убирают мульчирующий материал, и производят подкормку азотными удобрениями. Можно произвести подкормку карбамидом 15-20 г на 1 м кв. Удобрения рассыпают в междурядья и заделывают рыхлением.







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::. прочитало: 337 | автор: sadovod | 4 октября 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.