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::. Чесночный тайминг: как не пропустить идеальный момент для сбора урожая | Овощеводство / чеснок
 Чесночный тайминг: как не пропустить идеальный момент для сбора урожая
Лето в самом разгаре, и для многих огородников наступает один из самых волнительных моментов — время сбора чеснока. Этот ароматный и незаменимый овощ требует к себе внимания не только в процессе роста, но и на финальном этапе. Выкопать его слишком рано — значит получить мелкие, не до конца сформировавшиеся головки, которые не будут долго храниться. Затянуть со сбором — и зубчики начнут рассыпаться, а сама луковица потеряет сочность и вкус. Как же поймать тот самый идеальный момент? Давайте разберёмся вместе.
Главный ориентир, на который следует смотреть, — это ботва (листья) чеснока. Именно по её состоянию можно с точностью до нескольких дней определить готовность урожая.
Признаки готовности чеснока к уборке
  1. Массовое пожелтение и полегание листьев. Это самый верный сигнал. Когда 2/3 или даже 3/4 зелёной части растения пожелтели и начали сохнуть, ложиться на землю — пора готовиться к уборке. Не стоит ждать, пока листья станут полностью сухими и коричневыми.
  2. Цветочные стрелки (у стрелкующихся сортов). Если вы оставили несколько стрелок для контроля (что очень полезно), то сигналом к сбору послужит их полное раскрытие и растрескивание воздушной луковицы (бульбочек) на конце. Как только «обёртка» на стрелке лопнула и показались семена — у вас есть примерно неделя, чтобы выкопать головки.
  3. Состояние чешуек. Можно аккуратно отгрести землю от нескольких головок (не выкапывая их) и посмотреть на состояние покровных чешуек. Они должны стать плотными, сухими, с чётким рисунком.
Календарные ориентиры
В средней полосе России озимый чеснок обычно выкапывают в конце июля — начале августа. Яровой чеснок, который сажают весной, созревает позже — его убирают в конце августа — начале сентября. Однако погода вносит свои коррективы каждый год, поэтому календарные сроки — это лишь приблизительный ориентир, а главным судьёй остаётся состояние самого растения.
Как правильно выкапывать и что делать после

 - Выбираем правильный день. Лучше всего копать чеснок в сухую, солнечную погоду. Если почва слишком влажная после дождя, лучше подождать день-два, чтобы лишняя влага ушла. Это снизит риск загнивания головок при сушке.
 - Аккуратность — наше всё. Не выдёргивайте чеснок из земли! Используйте вилы или лопату, чтобы аккуратно поддеть луковицу. Повреждённые головки не будут храниться. 
 - Не спешите обрезать. После выкопки не нужно сразу же обрезать листья и корни. Чеснок вместе с ботвой нужно разложить в один слой на грядке или под навесом (в тени!) на просушку на 5–7 дней. За это время все питательные вещества из листьев перейдут в головку, что значительно улучшит её лёжкость.
 - Финальная подготовка к хранению. После просушки стебли и корни обрезают, оставляя небольшой пенёк (2–3 см) и сухие корешки. Головки сортируют: самые крупные и здоровые оставляют на хранение, а повреждённые или мелкие используют в первую очередь. Правильно выбранный момент для сбора урожая — это гарантия того, что ваш труд будет вознаграждён ароматным, крупным чесноком, который будет радовать вас всю зиму.
В. Сазонов













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