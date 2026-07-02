

::. Чесночный тайминг: как не пропустить идеальный момент для сбора урожая | Овощеводство / чеснок Чесночный тайминг: как не пропустить идеальный момент для сбора урожая

Лето в самом разгаре, и для многих огородников наступает один из самых волнительных моментов — время сбора чеснока. Этот ароматный и незаменимый овощ требует к себе внимания не только в процессе роста, но и на финальном этапе. Выкопать его слишком рано — значит получить мелкие, не до конца сформировавшиеся головки, которые не будут долго храниться. Затянуть со сбором — и зубчики начнут рассыпаться, а сама луковица потеряет сочность и вкус. Как же поймать тот самый идеальный момент? Давайте разберёмся вместе.

Главный ориентир, на который следует смотреть, — это ботва (листья) чеснока. Именно по её состоянию можно с точностью до нескольких дней определить готовность урожая.

Признаки готовности чеснока к уборке

Массовое пожелтение и полегание листьев. Это самый верный сигнал. Когда 2/3 или даже 3/4 зелёной части растения пожелтели и начали сохнуть, ложиться на землю — пора готовиться к уборке. Не стоит ждать, пока листья станут полностью сухими и коричневыми. Цветочные стрелки (у стрелкующихся сортов). Если вы оставили несколько стрелок для контроля (что очень полезно), то сигналом к сбору послужит их полное раскрытие и растрескивание воздушной луковицы (бульбочек) на конце. Как только «обёртка» на стрелке лопнула и показались семена — у вас есть примерно неделя, чтобы выкопать головки. Состояние чешуек. Можно аккуратно отгрести землю от нескольких головок (не выкапывая их) и посмотреть на состояние покровных чешуек. Они должны стать плотными, сухими, с чётким рисунком. Календарные ориентиры

В средней полосе России озимый чеснок обычно выкапывают в конце июля — начале августа. Яровой чеснок, который сажают весной, созревает позже — его убирают в конце августа — начале сентября. Однако погода вносит свои коррективы каждый год, поэтому календарные сроки — это лишь приблизительный ориентир, а главным судьёй остаётся состояние самого растения.

Как правильно выкапывать и что делать после



- Выбираем правильный день. Лучше всего копать чеснок в сухую, солнечную погоду. Если почва слишком влажная после дождя, лучше подождать день-два, чтобы лишняя влага ушла. Это снизит риск загнивания головок при сушке.

- Аккуратность — наше всё. Не выдёргивайте чеснок из земли! Используйте вилы или лопату, чтобы аккуратно поддеть луковицу. Повреждённые головки не будут храниться.

- Не спешите обрезать. После выкопки не нужно сразу же обрезать листья и корни. Чеснок вместе с ботвой нужно разложить в один слой на грядке или под навесом (в тени!) на просушку на 5–7 дней. За это время все питательные вещества из листьев перейдут в головку, что значительно улучшит её лёжкость.

- Финальная подготовка к хранению. После просушки стебли и корни обрезают, оставляя небольшой пенёк (2–3 см) и сухие корешки. Головки сортируют: самые крупные и здоровые оставляют на хранение, а повреждённые или мелкие используют в первую очередь. Правильно выбранный момент для сбора урожая — это гарантия того, что ваш труд будет вознаграждён ароматным, крупным чесноком, который будет радовать вас всю зиму.

В. Сазонов



























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::. прочитало: 94 | автор: sadovod | Вчера, 10:37 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.