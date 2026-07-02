Меню для ваших грядок: не забываем и о микроэлементах

Вы наверняка знаете, что растениям для жизни нужны азот, фосфор и калий — знаменитая NPK-тройка. Это как для нас белки, жиры и углеводы. Но любой диетолог скажет, что только ими сыт не будешь. Для крепкого здоровья нам нужны витамины и минералы в малых дозах. Так же и с нашими огородными культурами. Микроэлементы, хоть и требуются в крошечных количествах, играют колоссальную роль в их развитии.

Представьте, что ваши томаты, огурцы и перцы — это спортсмены на пике формы. Без правильного "спортивного питания" они не смогут показать свой максимум. Давайте разберёмся, как составить для них идеальное меню.

Зачем растениям эти "витамины"?

Микроэлементы также необходимы растениям, как и макроэлементы, но требуются они растениям в минимальных количествах. Отсутствие или недостаток того или иного микроэлемента приведёт к таким же последствиям, как и недостаток любого макроэлемента. Каждый микроэлемент отвечает за свою, порой уникальную, функцию:

- Бор (B): отвечает за цветение и опыление. Без него у томатов и перцев опадают цветки и завязи, а точки роста отмирают.

- Железо (Fe): ключевой элемент для фотосинтеза. Его нехватка проявляется в виде хлороза — листья (особенно молодые) становятся бледно-жёлтыми, а прожилки остаются зелёными.

- Магний (Mg): центральный атом в молекуле хлорофилла. При его дефиците листья начинают желтеть с краёв к центру, между жилками.

- Цинк (Zn) и Марганец (Mn): участвуют в синтезе ферментов и витаминов, влияют на рост и развитие корневой системы.

- Молибден (Mo): помогает растениям усваивать азот из воздуха и почвы.Когда вы видите на растениях странные пятна, деформацию листьев или слабое цветение — это часто крик о помощи и сигнал о нехватке каких-либо микроэлементов.

Чем накормить? Выбираем "блюда" из меню

Часто мы подкармливаем наши огородные культуры удобрениями, содержащими азот, фосфор. калий, но забываем, что для нормального развития растений необходимы более 20 элементов питания. Накормить растения микроэлементами можно двумя основными путями: через почву (корневые подкормки) и через листья (внекорневые). Но если не забывать о потребности растений в микроэлементах и вносить их в основное внесение, то внекорневых подкормок не потребуется.

Вот несколько проверенных "рецептов":



Древесная зола

- Древесная зола – это кладезь пищи для всех растений. В древесной золе есть все необходимый макро и микроэлементы кроме азота. Внесение золы в почву перед посевом повышает её плодородие. Но следует учитывать, что зола имеет щелочную реакцию и соответственно повышает pH. В нашей Ленинградской области почвы в основном кислые, и это свойство только повышает ценность этого удобрения. Но если на вашем огороде почва щелочная или даже нейтральная, то внесение этого удобрения для большинства культур не желательно. Так же не желательно подкармливать золой растения, предпочитающие кислую почву, такие, как щавель, рододендрон, гортензия и др.

Органические удобрения.

- Органика: навоз, компост, перегной также содержат практически все макро и микроэлементы.

Как использовать: Органику вносят в основное внесение осенью или весной (свежий навоз предпочтительно осенью). Также можно производить подкормки раствором коровяка (1:10), или раствором птичьего помёта (1:20).

Если вы регулярно ежегодно вносите в почву органические удобрения и древесную золу, то о нехватке микроэлементов в почве можно не беспокоиться. Но есть и другой способ насытить почву микроэлементами – это специальные минеральные удобрения.

Минеральные удобрения

В настоящее время много различных минеральных удобрений, содержащих как отдельные микроэлементы, так и комплекс необходимых микроэлементов, например Добавка микроэлементная удобрительная или Микроэлементы и др.

Главное правило: не навреди!

Золотое правило подкормок — лучше недокормить, чем перекормить.

Передозировка микроэлементов так же опасна, как и их нехватка.



Сбалансированное питание — залог здоровья вашего огорода. Уделяя немного внимания этому аспекту, вы поможете своим растениям раскрыть весь потенциал и отблагодарят вас щедрым и вкусным урожаем.

В. Сазонов











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