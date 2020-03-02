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::. Необходимые растениям элементы питания | Удобрения
Необходимые растениям элементы питания
Необходимые растениям элементы минерального питания под­разделяются на три группы:
1.  Макроэлементы первой группы. Это азот, фосфор, калий. Сразу поясню, что макроэлементами они называются не потому, что они большие, а потому, что большое их содержание в растении, а следовательно и большая потребность растений в этих элементах. (содержание в % на единицу сухой массы): N (0,5-6,0), К (0,1-1,0), F (0,04-0,6);
2. Макроэлементы второй группы: Са (0,03—1,7), Мg (0,03—0,3), S (0,01-0,6), Fе (0,002-0,009);
3.  Микроэлементы (содержание <0,001% на сухую массу):  Mo, Mn, Zn, Сu, , В, Со, I
Микроэлементами они называются лишь потому, что содержание их в растении невелико, а, следовательно, и потребность растений в них. Но роль микроэлементов для жизни растений велика. Они улучшают обмен веществ в растениях, устраняют его функциональные нарушения и содействуют нормальному течению физиолого-биохимических процессов, влияют на процессы синтеза хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням, к неблагоприятным условиям внешней среды.
П. Соколов




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::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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