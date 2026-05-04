::. Удобрения: Виды внесения и зачем нужны подкормки? | Овощеводство / Удобрения
Удобрения играют важную роль в садоводстве и сельском хозяйстве, помогая растениям получать необходимые питательные вещества для роста и развития. Но как правильно вносить удобрения, чтобы получить максимальный эффект?
Основные виды внесения удобрений
  1. Основное внесение
    Это процесс внесения удобрений в почву перед посевом или посадкой растений. Основное удобрение обеспечивает почву необходимыми элементами питания азотом, фосфором, калием и другими макро и микроэлементами на период вегетации. Оно помогает улучшить структуру почвы, повысить ее плодородие и подготовить условия для активного роста растений. Осенью в основном вносят органические удобрения (навоз, перегной или компост) и минеральные фосфорные и калийные. Заделывают эти удобрения перекопкой на штык лопаты, на глубину, где находится основная масса корней. Это делать обязательно, так как калий малоподвижный в почве, а фосфор практически неподвижен. Весной вносят азотные минеральные удобрения, перекопкой почвы на пол штыка лопаты или заделывая удобрения рыхлением.
  2. Припосевное внесение
     осуществляется непосредственно при посеве семян или посадке рассады для лучшего обеспечения растений питанием в начальный период вегетации. При этом используются небольшие дозы удобрений, которые обеспечивают быстрое питание молодых растений сразу после прорастания. Практически для всех огородных культур большое значение имеет внесение в рядки для посева гранулированного суперфосфата. Так, как в начальный период вегетации растения особенно чувствительны к недостатку фосфора.
  3. Далее Подкормки
    Казалось бы удобрения в почву внесены, молодым растениям созданы благоприятные условия. Зачем и каким растениям нужны подкормки?
Подкормки возможно и не понадобятся растениям с коротким периодом вегетации, таким, ка редис, салат листовой и другие. Но растениям с более длинным периодом вегетации подкормки необходимы.
 Во-первых, корневая система растений лучше поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях потребление почвенного раствора затормаживается, а растения при наличии элементов питания в почве испытывает голод, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает. Именно поэтому внесение больших доз удобрений в основную заправку, рассчитанных на весь период вегетации недопустим. Особенно чувствительны к высоким концентрациям почвенного раствора огурец, морковь, лук. Растения с ростом выбирают питание, подкормки позволяют давать растениям необходимое питание в нужных количествах
Есть и другая причина в необходимости подкормок. Дело в том, что растениям необходимы все нужные макро и микроэлементы на протяжении всего периода вегетации. Но потребность в соотношении этих элементов меняется. Так с активным ростом вегетативной массы растениям в большей степени требуется азот, далее потребность в азоте сокращается, увеличивается потребность в калии. С помощью подкормок можно регулировать необходимое соотношение элементов питания для растений. В случаях, когда растение сигнализирует о недостатке того или иного элемента питания, с помощью подкормок можно быстро доставить растению необходимый элемент питания.   
Подкормки могут быть корневыми (внесение удобрений под корень) и внекорневыми (опрыскивание раствором удобрений по листу).Внекорневые подкормки как правило быстрее доставляют растению необходимые элементы питания..
Г. Соколов




Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Вчера, 15:15 | Комментариев 0 |
