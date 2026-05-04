| Удобрения: Виды внесения и зачем нужны подкормки?
Удобрения играют важную роль в садоводстве и сельском хозяйстве, помогая растениям получать необходимые питательные вещества для роста и развития. Но как правильно вносить удобрения, чтобы получить максимальный эффект?
Основные виды внесения удобрений
Подкормки возможно и не понадобятся растениям с коротким периодом вегетации, таким, ка редис, салат листовой и другие. Но растениям с более длинным периодом вегетации подкормки необходимы.
- Основное внесение
Это процесс внесения удобрений в почву перед посевом или посадкой растений. Основное удобрение обеспечивает почву необходимыми элементами питания азотом, фосфором, калием и другими макро и микроэлементами на период вегетации. Оно помогает улучшить структуру почвы, повысить ее плодородие и подготовить условия для активного роста растений. Осенью в основном вносят органические удобрения (навоз, перегной или компост) и минеральные фосфорные и калийные. Заделывают эти удобрения перекопкой на штык лопаты, на глубину, где находится основная масса корней. Это делать обязательно, так как калий малоподвижный в почве, а фосфор практически неподвижен. Весной вносят азотные минеральные удобрения, перекопкой почвы на пол штыка лопаты или заделывая удобрения рыхлением.
- Припосевное внесение
осуществляется непосредственно при посеве семян или посадке рассады для лучшего обеспечения растений питанием в начальный период вегетации. При этом используются небольшие дозы удобрений, которые обеспечивают быстрое питание молодых растений сразу после прорастания. Практически для всех огородных культур большое значение имеет внесение в рядки для посева гранулированного суперфосфата. Так, как в начальный период вегетации растения особенно чувствительны к недостатку фосфора.
- Далее Подкормки
Казалось бы удобрения в почву внесены, молодым растениям созданы благоприятные условия. Зачем и каким растениям нужны подкормки?
Во-первых, корневая система растений лучше поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях потребление почвенного раствора затормаживается, а растения при наличии элементов питания в почве испытывает голод, а при концентрации 1,0% коневая система отмирает. Именно поэтому внесение больших доз удобрений в основную заправку, рассчитанных на весь период вегетации недопустим. Особенно чувствительны к высоким концентрациям почвенного раствора огурец, морковь, лук. Растения с ростом выбирают питание, подкормки позволяют давать растениям необходимое питание в нужных количествах
Есть и другая причина в необходимости подкормок. Дело в том, что растениям необходимы все нужные макро и микроэлементы на протяжении всего периода вегетации. Но потребность в соотношении этих элементов меняется. Так с активным ростом вегетативной массы растениям в большей степени требуется азот, далее потребность в азоте сокращается, увеличивается потребность в калии. С помощью подкормок можно регулировать необходимое соотношение элементов питания для растений. В случаях, когда растение сигнализирует о недостатке того или иного элемента питания, с помощью подкормок можно быстро доставить растению необходимый элемент питания.
Подкормки могут быть корневыми (внесение удобрений под корень) и внекорневыми (опрыскивание раствором удобрений по листу).Внекорневые подкормки как правило быстрее доставляют растению необходимые элементы питания..
Г. Соколов
