::. Осень — время подготовить почву правильно: какие удобрения внести под перекопку | Овощеводство / Удобрения
 Осень — время подготовить почву правильно: какие удобрения внести под перекопку
Чтобы весной растения могли активно развиваться и давать хороший урожай почву необходимо готовить уже с осени. Именно осенняя подготовка почвы играет ключевую роль в её плодородии. Но важно помнить, что каждое удобрение имеет свою специфику воздействия на грунт, поэтому выбор удобрений должен учитывать потребности растений и состояние почвы.
Органические удобрения
Наиболее доступными и часто используемыми видами органических удобрений являются перегной, компост и торф. Эти удобрения улучшают структуру почвы, повышают её водо- и воздухопроницаемость, обогащают полезными микроорганизмами и питательными веществами.
Перегной и компост: лучше всего использовать созревший продукт, иначе микроорганизмы будут потреблять азот из грунта, замедляя рост растений следующей весной. Перегной вносят примерно от 3 до 5 кг на квадратный метр площади. Напомним, что каждая культура предъявляет свои требования к количеству и соотношению элементов питания в почве.
Торф: применяют умеренно, особенно низинный вид, поскольку верховой кислый торф требует известкования перед внесением.
Минеральные удобрения
Для обеспечения полноценного питания растений вносят и минеральные удобрения. Среди них выделяют фосфорные, калийные и комплексные.
Фосфорные удобрения: наиболее эффективна суперфосфатная группа (суперфосфат простой, двойной). Фосфор медленно перемещается в почве, поэтому к весне он практически полностью сохранится в почве.
Калийные удобрения: калий повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды, таким как засуха, заморозки и болезни. Калий способствует накоплению сахара и углеводов в растениях, улучшает вкусовые качества урожая. Наиболее часто используют сернокислый калий (сульфат калия).
Комплексные удобрения: зачастую содержат сразу несколько элементов, необходимых растениям. Например, нитроаммофоска содержит азот, фосфор и калий одновременно. Важно соблюдать дозировку, указанную производителем, чтобы избежать избыточного внесения отдельных компонентов.
Известь и доломитовая мука
На почвах с повышенной кислотностью стоит обратить внимание на известь и доломитовую муку. Они помогают снизить уровень pH, делая доступными растениям макро и микроэлементы, такие как железо, марганец и бор и другие. Если ранее вы проводили известкование, повторите процедуру через три-четыре года.
Все удобрения осенью вносят под перекопку, равномерно распределяя из в корнеобитаемом слое почвы.
---
Подводя итог, осенью целесообразно вносить органические и минеральные удобрения, учитывая состав вашей почвы и предпочтения выращиваемых культур. Правильная подготовка почвы осенью обеспечит отличные условия для роста растений уже будущей весной.
Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
автор: sadovod | 21 сентября 2025
