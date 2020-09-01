

::. Органическое удобрение: от навоза до перегноя | Удобрения Органическое удобрение: от навоза до перегноя

Многие факторы определяют плодородие почвы и, соответственно, ее способность давать хороший урожай. Однако по-настоящему плодородной может считаться только почва с высоким содержанием гумуса. Хорошо гумусированные почвы имеют темную окраску, прочную мелкокомковатую структуру. Только в таких почвах создается оптимальный для растений водный, воздушный и питательный резким.

Гумус образуется в результате разложения органических веществ почвенными микроорганизмами и червями. Повысить содержание гумуса можно внесением в почву органических удобрений. Кроме того, многие органические удобрения являются хорошо сбалансированным источником питания для растений.

Внося минеральные удобрения, мы добавляем нехарактерные для данной почвы вещества, изменяем природный круговорот элементов, что может привести к ухудшению состояния почвенного плодородия. В то же время, применяя органические удобрения, мы вносим в почву те питательные элементы, которые уже поглощались из нее растениями. Например, в навоз через корм животных попадают азот, фосфор, калий и ряд других питательных элементов, которые до этого были взяты растением из почвы.

Наиболее распространенными органическими удобрениями являются навоз и птичий помет.

Сегодня речь пойдет об использовании навоза.

Навоз — это наиболее полноценное органическое удобрение. Он содержит все элементы, необходимые для развития растений.

Свежий навоз при хранении постепенно изменяется. Сначала он переходит в полуперепревший, затем в перепревший и через некоторое время превращается в перегной. В нем происходит разложение органических веществ микроорганизмами. Постепенно испаряются углерод (в виде углекислого газа) и азот (в виде аммиака). Масса навоза при этом уменьшается и в конечном итоге может составить лишь 25 % от исходного количества свежего навоза. Так как при разложении навоза теряется огромное количество полезных веществ, допускать разложение невыгодно. Определить степень разложения купленного навоза можно по внешнему виду.

- Свежим или слаборазложившимся считается навоз, в котором использованная на подстилку солома еще сохраняет желтую окраску и прочность. Водный настой из него имеет красновато-желтую или зеленоватую окраску.

- В полуперепревшем навозе солома приобретает темно-коричневую окраску. Водная вытяжка из него черного цвета, густая.

- Перепревший или сильноразложившийся навоз — черная мажущая масса, в которой совсем незаметны отдельные соломинки.

- Перегной — черная однородная, рыхлая, землистая масса.

Наилучший срок для внесения в почву навоза — осень. В этом случае лучше вносить свежий навоз. Но хорошие результаты дает и внесение навоза весной, когда обычно вносят полуперепревший навоз. Норма внесения навоза составляет примерно 30—35 кг (4—5 ведер) на 10 м 2 на тяжелых почвах и 40—60 кг (5—8 ведер) на такую же площадь — на легких почвах.

После разбрасывания свежего или полуперепревшего навоза его немедленно заделывают для предотвращения потерь аммиачного азота. Перепревший навоз и перегной можно вносить в любое время, норма внесения его на треть меньше, чем свежего навоза, но если есть возможность, дозу можно увеличить в 2—3 раза. Летом хорошо провести подкормки почвы жидким раствором коровяка в соотношении 1 : 10 или птичьего помете соотношении 1 :20.

И. МАТВЕЕВ

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 121 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.