Использование соломы, как удобрения

Солома является хорошим удобрением для почвы. Она способствует разрыхлению почвы, так как содержит много органического вещества. Эффективна она и как мульчирующий материал, обеспечивая сохранение почвенной влаги, исключая образование почвенной корки, улучшая воздушный режим в зоне распространения корней.

Но при внесении соломы в почву возникает та же проблема, что и при внесении древесных опилок - микроорганизмы, разлагающие солому, начинают потреблять азот из почвы и угнетают растения. Чтобы этого не произошло, одновременно с соломой надо внести в почву мочевину в количестве 20-25 кг на 1 тонну соломы. Еще лучше, если солому до внесения в почву обрызгать раствором мочевины, чтобы она вся была смочена.

Можно внести солому в компост, а готовый компост использовать, как хорошее удобрение.

И еще о соломе. Перед внесением в почву ее лучше измельчить, в таком виде ее легче заделывать в почву.

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