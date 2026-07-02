Секрет хрустящего урожая: как ухаживать за огурцами в период плодоношения

Лето в самом разгаре, и ваши грядки с огурцами наконец-то начали радовать первыми, долгожданными плодами. Это самый приятный момент для любого огородника! Но именно сейчас расслабляться нельзя. От того, какой уход вы обеспечите растениям в этот период, зависит не только количество, но и качество урожая — будут ли огурчики сочными, хрустящими и сладкими.

Давайте разберёмся, что нужно огуречным плетям во время их «звёздного часа».



1. Полив: часто, обильно и только тёплой водой

В период налива плодов огурцы пьют воду, как марафонец после дистанции. Недостаток влаги моментально скажется на урожае:



- Плоды станут горькими (это защитная реакция растения).

- Огурчики могут расти кривыми.

- Растение начнёт сбрасывать завязи.

Золотые правила полива:



- Только тёплая вода. Набирайте воду в бочки или лейки заранее, чтобы она прогрелась на солнце. Холодная вода из колодца или скважины — это стресс для корней и прямой путь к корневым гнилям.

- Вечерний душ. Конечно, не совсем душ. Лучшее время для полива — вечер, когда спадает жара. Так вода меньше испаряется и успевает пропитать почву до нового зноя.

- Под корень. Старайтесь поливать так, чтобы вода не попадала на листья. Это убережёт растение от грибковых заболеваний, например, мучнистой росы. Частота? В жару — через день или каждый день. Если погода пасмурная — раз в 2–3 дня. Почва под кустами должна быть постоянно умеренно влажной.



2. Подкормка: кормим, а не просто поим

В период плодоношения огурцы потребляют 80% питания от всего периода вегетации. Чтобы плоды формировались быстро и были вкусными, растению нужна энергия. В большей степени теперь огурцам необходим калий. Но не стоит забывать и о других макро и микроэлементов. Азот так же нужен огурцам, но теперь в меньших количествах.

Чем побаловать наших зелёных питомцев?



- Древесная зола. Настоящая кладовая калия и других необходимых макро и микроэлементов. В золе отсутствует лишь азотю Можно рассыпать стакан сухой золы вокруг куста и слегка прорыхлить землю, либо приготовить настой (1–2 стакана золы на ведро воды, настоять сутки) и полить им растения.

- Калийные удобрения. Из минеральных подойдут сульфат калия или монофосфат калия. Используйте строго по инструкции. Подкармливать растения можно только по влажной почве.



3. Сбор урожая: главный стимул роста

Это может показаться странным, но чем чаще вы собираете огурцы, тем больше новых завязей появится на растении. Оставленный на плети переросший, пожелтевший огурец работает как сигнал: «Миссия выполнена, можно прекращать плодоносить». Растение направит все силы на вызревание семян в этом гиганте и перестанет формировать новые зеленцы.

Поэтому правило простое: заглядывайте на грядку каждые 1–2 дня. Срывайте огурцы аккуратно, можно срезать ножницами вместе с небольшой частью плодоножки, чтобы не травмировать плеть. Не давайте плодам перерастать!



4. Формировка и здоровье: чистота — залог здоровья

Уделяйте внимания зелени.



- Удаляйте всё лишнее. Регулярно обрезайте желтые, больные или повреждённые листья. Они уже не приносят пользы, а вот стать рассадником болезней очень даже могут.

- Проветривайте. Если огурцы растут в теплице, обязательно держите двери и форточки открытыми. Застойный влажный воздух — рай для грибков.

- Следите за вредителями. Тля и паутинный клещ обожают молодые побеги. При первых признаках появления вредителей используйте народные средства (например, мыльный раствор) или биопрепараты. Ядохимикаты во время плодоношений не применяйте.

- О формировании куста огурца мы уже говорили. Но вкратце повторим. В самом начале развития растения на главном стебле "ослепляют" все узлы до третьего-четвертого настоящего листа. Выше этой зоны до высоты 1 м – появившиеся боковые побеги прищипните над первым листом, оставляя при этом одну завязь. А выше оставляйте 2-3 завязи, а на самом верху 3-4 завязи. Уход за огурцами в период плодоношения — это несложный, но регулярный марафон. Немного внимания, тепла ваших рук, и благодарные лозы отплатят вам щедрым урожаем самых ароматных и хрустящих огурчиков, которые украсят любой летний стол. Удачи всем садоводам!

В. Сазонов

















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