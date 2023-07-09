

::. Формирование партенокарпических огурцов в теплице | Овощеводство / огурец Формирование партенокарпических огурцов в теплице

Одной из любимых овощных культур садоводов, несомненно, является огурец.

Огурцы обладают большой побегообразовательной способностью. Если своевременно не вести прищипку, то листья быстро захватят все пространство теплицы, вследствие чего будет большой расход питательных веществ на рост плетей, конечно в ущерб созреванию урожая, кроме того листья будут затенять друг друга, что может спровоцировать ряд заболеваний.

Поскольку в теплицах в настоящее время большинство садоводов выращивают партенокарпические гибриды, т. е огурцы, которые не требуют опыления, то мы и будем говорить о формирование партенокарпических гибридов в теплице.

Для начала зададим вектор - напраление роста растения. В теплицах огурцы выращивают вертикально. А чтобы куст огурца рос вертикально, нам необходимо его подвязать и затем направить вертикально вверх. Подвязывают растение, когда оно достигает высоты около 20 - 30 см. Если Вы опоздали с подвязкой и растение уже легло на землю, ничего страшного, только в этом случае придется быть аккуратнее, чтобы не сломать стволик огурца. Для подвязывания растений огурца годятся любые крепкие веревки шпагаты, которые выдерживают влажную среду. Стволик растения ни в коем случае не перетягивают, а оставляют зазор, т. к. диаметр ствола будет увеличиваться с ростом растения. Петельку делаем под 2 или 3 настоящим листом. Другой конец веревки привязываем к верхней перекладине или проволоки, натянутой наверху теплицы. Сам шпагат не должен быть натянут струной, он должен быть слегка расслаблен. Затем растение аккуратно направляем вверх, закручивая его вокруг шпагата, делая виток под каждым листочком. Если делать это небрежно, то растение в дальнейшем может просто сползти по веревке под тяжестью плодов.



В самом начале развития растения на главном стебле "ослепляют" все узлы до третьего-четвертого настоящего листа, т. е. прищипывают все появившиеся побеги и завязи до 3-4 листа. Этот участок условно называется зоной «ослепления». Выше нее – до высоты 1 м – появившиеся боковые побеги прищипните над первым листом, оставляя при этом одну завязь. На высоте 1,5-1,7 м прищипку сделайте над вторым листом, оставляя две завязи. Выше этой зоны прищипку проводите над 3 или 4 листом, оставляя 3-4 завязи. Но что делать, когда главный стебель достигнет шпалеры проволоки или перекладины, к которой подвязаны растения? Существуют разные способы формирования куста огурца выше этого уровня.

Можно просто перекинуть куст вокруг перекладины и опустить его вниз, прищипку побегов проводите над 3-4 листом, оставляя 3-4 завязи. Рост побегов приостанавливают путем прищипывания при достижении ими 1 м от поверхности почвы.

Второй способ. Из верхних узлов главного стебля опускают один-два боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см. При этом из пазухи последнего листа оставляют побег продолжения. Рост побегов приостанавливают таким же образом прищипывая их при достижении ими 80 или 100 см от поверхности почвы.

В процессе выращивания огурца (в независимости от типа гибрида и от способа его формирования) удаляют боковые побеги, которые отплодоносили, а также больные и пожелтевшие, нижние листья, сначала те, которые касаются земли, затем постепенно все нижние до высоты 50 см. Этим обеспечивается лучшая вентиляция растений. Можно делать это ножницами аккуратно, чтобы не повредит растение. Если вдруг от неаккуратной обрезки появятся большие раны, их лучше присыпать толченым углем.

Г. Соколов







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::. прочитало: 234 | автор: sadovod | 9 июля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.