

::. Уход за огурцами в теплице в июле | огурец / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Уход за огурцами в теплице в июле

Конечно, в более южных регионах огурцы уже снимают. Снимают урожай огурцов, но наш участок находится под Санкт-Петербургом, и мы в конце мая посеяли огурцы. Сейчас огурцы подросли и приступили к цветению. Как ухаживать за огурцами, как поливать, чем подкармливать и как формировать.

Огурцы относятся к числу растений наиболее требовательных к теплу, влажности почвы и воздуха и плодородию почвы. Притом не выносят высокой концентрации почвенного раствора. А наша задача создать растению необходимые условия.



ПОЛИВ

Как я уже говорил, огурцам требуется высокая влажность воздуха и почвы. Поэтому поливы производят регулярно, я часто произвожу поливы из лейки, хотя у меня в теплице установлен капельный полив, это делается, чтобы промочить почву на весь корнеобитаемый слой, тем самым увеличить влажность почвы и воздуха в теплице. Однако переувлажнение почвы тоже вредно, т. к. при этом к корням будет затруднен доступ воздуха.

Особенно требовательны огурцы к наличию влаги в почве при образовании первых завязей и при массовом плодоношении, т. е. как раз с начала июля.

Поливы производят в это время примерно раз в 2-3 дня, в зависимости от погодных условий, выливая по 6-8 л на 1 м кв. Оптимальная температура поливочной воды должна быть равна температуре почвы или на 2-3 оС выше. Я произвожу поливы в вечернее время, часов в 6-7 вечера.



Подкормки

Огурцы требовательны к плодородию почвы, но не выносят повышенной концентрации почвенного раствора. Поэтому дозы подкормочных растворов не должны превышать нормы. На протяжении всего периода вегетации огурцу требуются все необходимые макро и микроэлементы, но соотношение их меняется. Огурцу, в отличие от томатов и других огородных культур до конца всего периода вегетации требуется азот. Азот требуется для наращивания вегетативной массы и для роста плодов. В июле, при условии внесения в основную заправку всех необходимых удобрений, потребуются пару подкормок.

Первую подкормку можно сделать в начале месяца, когда идет активный рост вегетативной массы. Подкормку можно провести следующим составом:

На 10 л воды

Нитрофоска – 1 ст. ложка (15г)

Коровяк - 0,5л

Вторую подкормку можно сделать с началом плодоношения таким же составом, но немного сократив количество азота:

На 10 л воды

Нитрофоски – 1 ст. ложка (15г)

Коровяка - 0,25 л.

Дозы, конечно, корректируются в зависимости от плодородия почвы и от количества внесенных удобрений в основную заправку. Кроме того, необходимо следить за состоянием растений, которые сами сигнализируют о недостатке или избытке того или иного элемента питания.

Так при недостатке в почве азота рост стеблей и побегов замедляется. Листья приобретают светло-зеленую окраску, верхняя часть плода сужена и часто загнута в виде клюва. При избытке азота листья и стебли активно растут, приобретают темно-зеленую окраску в ущерб плодоношению.

При недостатке фосфора, рост плетей замедляется, листья становятся мелкие, приобретают темно-зеленую окраску и быстро засыхают.

При недостатке в почве калия на нижних листьях появляется светлая кайма, а плоды сужены к плодоножке, очень похожи на грушу.

При появление подобных признаков огурцы следует срочно подкормить удобрением, содержащим недостающие элементы.



Формирование куста

Огурцы обладают большой побегообразовательной способностью. Если кусты не формировать и не прищипывать, они быстро заполнят пространство теплицы, выбирая большое количество элементов питания, листья будут затенять друг друга, а урожайность снижаться.

Поскольку в теплицах в настоящее время большинство огородников выращивают партенокарпические гибриды, не требующие опыления, о формировании партенокарпических огурцов мы и будем говорить.

Куст огурца необходимо подвязать и затем направить вертикально вверх. Но эта работа уже должна быть исполнена в июне. Если Вы опоздали с подвязкой и растение уже легло на землю, ничего страшного, только в этом случае придется быть аккуратнее, чтобы не сломать стебель огурца. Для подвязывания огурца подойдет любая веревка.

Петельку делают под 2 или 3 настоящим листом. Ни в коем случае не перетягивая стебель. Другой конец веревки привязывают к верхней перекладине или проволоки наверху теплицы. Сам шпагат не должен быть натянут струной, он должен быть слегка расслаблен. Затем растение аккуратно направляем вверх, закручивая его вокруг шпагата, делая виток под каждым листочком. Причем под каждым листочком обязательно. Если сделать небрежно 2-3 витка на все растение, то растение после созревания плодов может просто сползти.

На главном стебле удаляют все узлы до третьего-четвертого настоящего листа, т. е прищипывают все побеги и завязи до 3-4 листа. Этот участок называют зоной «ослепления». Выше нее – до высоты 1 м – боковые побеги прищипывают над первым листом, оставляя при этом одну завязь. На высоте до 1,5 м прищипку делают над вторым листом, оставляя две завязи. Выше 1,5 м прищипку проводят над 3 или 4 листом, оставляя 3-4 завязи.

В обязательные мероприятия по уходу за огурцами входят прополки и рыхление почвы. Но когда растения подрастают корневая система заполняет часто всю площадь парника. Рыхления в этот период повреждают корневую системы растений. Хорошим решением этой проблемы является мульчирование почвы торфом, скошенной травой или другими материалами.

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::. прочитало: 164 | автор: sadovod | Вчера, 22:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.