Выращивание огурцов: несколько полезных советов

*** Для предупреждения опадания женских цветков и завязей растения огурца один раз в месяц опрыскивают раствором сульфата магния и борной кислоты (0,2 г на 1 л воды).

*** При уплотнении почвы в теплице с огурцами её протыкают вилами на глубину 3—4 см, с последующим покачиванием их для улучшения поступления воздуха к корням.

Если возникает необходимость рыхления, то это делают на расстоянии 10—12 см от стебля, чтобы не повредить корневую систему. Лучше почву не рыхлить, а подсыпать перепревший навоз, компост или торф.

*** В начале цветения и плодоношения растения огурца дважды (с интервалом в 10—12 дней) опрыскивают раствором мочевины (1 — 1,5 г на 1 л воды) — это омолаживает растения и увеличивает период плодоношения.

*** В отличие от многих других овощных культур огурцы требуют достаточного количества азота до конца вегетационного периода. В подкормочный раствор наряду с калием и фосфором должен входить и азот.



Е. Симонов

Газета «САДОВОД»

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