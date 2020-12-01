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::. Выращивание огурцов: несколько полезных советов | Овощеводство / огурец
Выращивание огурцов: несколько полезных советов
*** Для предупреждения опадания женских цветков и завязей растения огурца один раз в месяц опрыскивают раствором сульфата магния и борной кислоты (0,2 г на 1 л воды).
*** При уплотнении почвы в теплице с огурцами её протыкают вилами на глубину 3—4 см, с последующим покачиванием их для улучшения поступления воздуха к корням.
Если возникает необходимость рыхления, то это делают на расстоянии 10—12 см от стебля, чтобы не повредить корневую систему. Лучше почву не рыхлить, а подсыпать перепревший навоз, компост или торф.
*** В начале цветения и плодоношения растения огурца дважды (с интервалом в 10—12 дней) опрыскивают раствором мочевины (1 — 1,5 г на 1 л воды) — это омолаживает растения и увеличивает период плодоношения.
*** В отличие от многих других овощных культур огурцы требуют достаточного количества азота до конца вегетационного периода. В подкормочный раствор наряду с калием и фосфором должен входить и азот.

Е. Симонов
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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